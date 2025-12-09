Alemania aprobará un gasto récord en defensa

Alemania aprobará la próxima semana un gasto de defensa récord de 52.000 millones de 5 que cubrirá 29 contratos para la Bundeswehr. Se trata de la mayor decisión presupuestaria única en la historia de las Fuerzas Armadas alemanas, con el objetivo de transformarlas en la fuerza militar convencional más sólida de Europa. Entre las inversiones clave destacan:

22.000 millones para equipamiento militar básico y uniformes,

4.200 millones para vehículos de combate de infantería Puma,

3.000 millones para misiles interceptores Arrow 3 en cooperación con Israel,

1.600 millones para satélites de reconocimiento, que fortalecerán notablemente las capacidades de inteligencia y vigilancia.

Alemania avanza en su modernización militar

La magnitud de estas medidas refleja una aceleración del proceso de modernización militar, iniciado tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Por aquel entonces, el ex canciller Olaf Scholz anunció un “punto de inflexión histórico” (Zeitenwende), y el actual canciller Friedrich Merz ha intensificado este enfoque, destinando cientos de miles de millones de euros para reconstruir capacidades y redefinir la arquitectura de seguridad europea.

Merz ha subrayado reiteradamente que el propósito de esta inversión es proteger la libertad de las futuras generaciones. En una reciente reunión con ciudadanos, afirmó: “El mundo que nos rodea ha cambiado por completo. Queremos ser capaces de defendernos para no tener que hacerlo nunca.”

El gasto récord de Alemania se integra en un esfuerzo europeo más amplio para fortalecer la seguridad frente a amenazas crecientes desde Rusia. Incluye tanto la compra de sistemas modernos de defensa aérea como el desarrollo de la industria nacional de defensa, además de una cooperación internacional más profunda. El objetivo no solo es garantizar la estabilidad del continente, sino también construir un ejército moderno y bien equipado, capaz de responder rápidamente a amenazas actuales.

La escala inédita de estas inversiones demuestra que Alemania se toma en serio la seguridad europea y está ejecutando de forma consistente su ambicioso plan de modernización militar.



Fuente: Plataforma de XTB

Cotización del Dax 40

Durante la sesión de hoy, vemos una mejora en el sentimiento de mercado de corto plazo, con el Dax 40 repuntando 2 décimas. En un marco más amplio, los precios continúan moviéndose dentro de un rango de consolidación de largo plazo. Pese al rebote actual, aún no se observa una ruptura por encima del rango previo ni un cambio claro en la estructura de tendencia dominante.

Las acciones de Rheinmetall, Renk y Hensoldt avanzan tras la decisión del Parlamento alemán de aprobar una inversión récord en defensa de 52.000 millones de euros (alrededor de 61.000 millones de $). Los contratos —29 en total— incluyen equipamiento y servicios para la Bundeswehr, en línea con el plan para convertirla en el ejército convencional más fuerte de Europa. Este paquete representa el mayor volumen de contratos aprobados simultáneamente en la historia del Bundestag, subrayando la magnitud del proceso de modernización militar.

