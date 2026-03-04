Un mar de color rojo inunda el mercado europeo. Después de un inicio de año muy sólido, donde el Stoxx 600 acumulaba una rentabilidad del 7% y encadenaba ocho meses consecutivos al alza gracias a la rotación de capital llegada desde Estados Unidos, la situación ha dado un giro brusco.

El conflicto en Irán ha frenado en seco esta buena racha y ha provocado un desplome del índice en apenas tres sesiones. ¿Quiénes han sufrido más? ¿Hay algún valor que se haya salvado de las caídas?

Crisis en el mercado bursátil europeo

En solo dos sesiones, el Stoxx 600 se ha desplomado un 4%. Este movimiento ha encendido las alarmas entre analistas e inversores, que observan con preocupación tanto la duración del conflicto como su posible impacto sobre la economía europea.

Las dinámicas del mercado han cambiado por completo en cuestión de horas. Lo que hasta hace nada era un dólar debilitado, con depreciaciones constantes, se ha transformado en un dólar que se aprecia un 1,5% en dos sesiones. A esto se suma un petróleo que sube más de un 10% ante el riesgo en el Estrecho de Ormuz.

El resultado es claro: los inversores han descontado una subida generalizada de precios que afecta a sectores como finanzas, retail, consumo y aerolíneas.

Y no solo eso. Las expectativas de política monetaria también se han visto alteradas. Un repunte de la inflación podría frenar la velocidad de los recortes de tipos por parte de los bancos centrales.

La gravedad de las consecuencias dependerá por completo de cuánto se prolongue el conflicto y de si las tensiones escalan. Un bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, tendría efectos severos en cualquier economía.

Europa, que venía de un inicio de año muy positivo, podría no cerrar marzo en verde salvo que haya un cambio drástico en el escenario geopolítico. Para mantener la racha de ocho meses consecutivos al alza, tendría que recuperar una caída del 4,5% sufrida en apenas dos sesiones.

¿Pero qué podemos esperar ahora? ¿Qué sectores han sido los más afectados?

Los sectores más castigados en la bolsa europea

El encarecimiento del petróleo y el aumento de la incertidumbre económica han golpeado con fuerza a los sectores más sensibles al ciclo y a los costes energéticos. Aunque transporte y aerolíneas son los candidatos obvios a sufrir, hay otros sectores europeos que están mostrando un deterioro mucho más profundo.

Si observamos la gráfica, todos los sectores, excepto energía, registran caídas desde el inicio del conflicto. Los peores han sido:

Auto y partes

Retail

Bancos

Consumo

Sector automotriz

El sector automotriz es uno de los más expuestos al encarecimiento del petróleo y a la interrupción de cadenas de suministro globales. Un conflicto en Irán eleva los costes energéticos y logísticos, presiona los márgenes y reduce la demanda de vehículos.

Compañías como BMW o Stellantis han registrado caídas destacadas en un entorno donde los inversores huyen de sectores cíclicos.

Los peores valores han sido:

Aumovio SE: –11,16%

Valeo: –10,74%

Renault: –9,9%

Retail

El comercio minorista es extremadamente sensible a la pérdida de poder adquisitivo y al deterioro del sentimiento del consumidor. La subida del petróleo alimenta la inflación, reduce el gasto disponible y golpea a empresas como Zalando o JD.

Los peores valores han sido:

Auto1 Group SE: –11,1%

Inchcape PLC: –11%

Avolta: –10,2%

Banca

Los bancos europeos han sido de los sectores más castigados, con descensos superiores al 4% en algunas jornadas.

La incertidumbre geopolítica incrementa la volatilidad en los mercados de deuda, eleva el riesgo de impago y reduce la actividad crediticia.

Los peores valores han sido:

Banco Santander: –12,3%

HSBC Holdings: –11,1%

Raiffeisen Bank International: –10,6%

Consumo

Las empresas de consumo no esencial suelen ser las primeras en sufrir cuando aumenta la incertidumbre y cae la confianza del consumidor.

Marcas como Kering, L’Oréal o Moncler han registrado descensos.

Los peores valores han sido:

Vistry Group: –23,7%

Adidas: –13,7%

Delivery Hero: –12,7%

Un impacto amplio y profundo en el Stoxx 600

La guerra en Irán ha provocado un retroceso generalizado en las bolsas europeas, con el Stoxx 600 cayendo más del 4% en tres sesiones y prácticamente todos los sectores en negativo. Los más afectados han sido aquellos más expuestos al ciclo económico, al consumo y a la volatilidad energética.

La combinación de petróleo al alza, inflación presionada y mayor incertidumbre geopolítica ha creado un entorno especialmente adverso para automoción, retail, banca y consumo discrecional.

