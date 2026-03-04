Aunque la sesión en Europa hoy está siendo positiva, la realidad es que todavía podríamos ver de nuevo miedo en los mercados. De hecho, los futuros de los índices estadounidenses vienen en rojo y la sesión en Asia ha sido un desastre. Pero tranquilos, porque hay un ETF en la oferta de XTB que no se ha inmutado con el conflicto en Oriente Medio. ¿Cuál es el ETF que no ha sufrido caídas esta semana?

El Oasis en el desierto

Esta semana las bolsas están sufriendo un duro impacto. De hecho, en la jornada de ayer incluso la renta fija sufrió caídas, con sus rendimientos repuntando. Aunque al final de la sesión los bonos se dieron la vuelta, los inversores no están tranquilos. Lo mismo ocurre con el oro, que si bien hoy vuelve a la normalidad y sube en mitad de las tensiones, recuperando su etiqueta de activo refugio, en la jornada de ayer se dejó más de un 4% hasta el cierre de las bolsas europeas.

En este contexto, muchos inversores buscan un ETF con el que poder protegerse pero cuyo rendimiento no sea 0%, como es el del efectivo (sin tener en cuenta inflación). Aquí es donde entra el ETF II EUR Overnight Rate Swap, con el ticker XEON.DE. Este ETF replica el rendimiento del tipo de interés overnight (un préstamo de tan solo un día) del euro. Se trata de un índice de renta fija a ultra corto plazo y con una alta liquidez. Como es de ultra corto plazo, no suele tener mucha volatilidad. En el último año, la rentabilidad que ha conseguido el ETF es del 2,04%, pero con un comportamiento muy suavizado.

Fuente: Plataforma de XTB

De hecho, como podemos ver, en la última semana apenas se ha movido:

Fuente: Plataforma de XTB

Esto no significa que el ETF nunca pueda caer (en el periodo donde los tipos de interés en Europa eran negativos tuvo caídas continuadas) al igual que tampoco es un ETF con el que probablemente vayas a experimentar una rentabilidad de doble dígito. Sin embargo, es una alternativa atractiva para aquellos que quieran mantener una liquidez remunerada en un instrumento. Dentro del abanico que el inversor tiene en XTB, esta es una de las opciones. Otras alternativas como el oro tienen mayor volatilidad, pero también puede tener mayor posibilidad de subida que dicho ETF. Dependerá del apetito al riesgo que tenga cada inversor el colocarse en un instrumento u otro.