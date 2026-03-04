- Alternativa frente a las caídas
- Poca volatilidad
- Instrumento en euro
- Alternativa frente a las caídas
- Poca volatilidad
- Instrumento en euro
Aunque la sesión en Europa hoy está siendo positiva, la realidad es que todavía podríamos ver de nuevo miedo en los mercados. De hecho, los futuros de los índices estadounidenses vienen en rojo y la sesión en Asia ha sido un desastre. Pero tranquilos, porque hay un ETF en la oferta de XTB que no se ha inmutado con el conflicto en Oriente Medio. ¿Cuál es el ETF que no ha sufrido caídas esta semana?
El Oasis en el desierto
Esta semana las bolsas están sufriendo un duro impacto. De hecho, en la jornada de ayer incluso la renta fija sufrió caídas, con sus rendimientos repuntando. Aunque al final de la sesión los bonos se dieron la vuelta, los inversores no están tranquilos. Lo mismo ocurre con el oro, que si bien hoy vuelve a la normalidad y sube en mitad de las tensiones, recuperando su etiqueta de activo refugio, en la jornada de ayer se dejó más de un 4% hasta el cierre de las bolsas europeas.
En este contexto, muchos inversores buscan un ETF con el que poder protegerse pero cuyo rendimiento no sea 0%, como es el del efectivo (sin tener en cuenta inflación). Aquí es donde entra el ETF II EUR Overnight Rate Swap, con el ticker XEON.DE. Este ETF replica el rendimiento del tipo de interés overnight (un préstamo de tan solo un día) del euro. Se trata de un índice de renta fija a ultra corto plazo y con una alta liquidez. Como es de ultra corto plazo, no suele tener mucha volatilidad. En el último año, la rentabilidad que ha conseguido el ETF es del 2,04%, pero con un comportamiento muy suavizado.
De hecho, como podemos ver, en la última semana apenas se ha movido:
Esto no significa que el ETF nunca pueda caer (en el periodo donde los tipos de interés en Europa eran negativos tuvo caídas continuadas) al igual que tampoco es un ETF con el que probablemente vayas a experimentar una rentabilidad de doble dígito. Sin embargo, es una alternativa atractiva para aquellos que quieran mantener una liquidez remunerada en un instrumento. Dentro del abanico que el inversor tiene en XTB, esta es una de las opciones. Otras alternativas como el oro tienen mayor volatilidad, pero también puede tener mayor posibilidad de subida que dicho ETF. Dependerá del apetito al riesgo que tenga cada inversor el colocarse en un instrumento u otro.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
El desafío energético de España: sustituir el 10% del gas en plena crisis internacional
El precio del petróleo se dispara un 6%. Los 100 dólares por barril cada vez más cerca.
¿Por qué en esta guerra el oro cae y el bitcoin se dispara?
Hoy se publica el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.