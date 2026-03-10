El euro-dólar avanza un 0,2% tras los datos comerciales de Alemania, que inesperadamente aumentó su superávit comercial a pesar de la desaceleración general tanto de las importaciones como de las exportaciones.

En enero de 2026, las exportaciones alemanas ajustadas cayeron un 2,3% hasta los 130.500 millones de euros, mientras que las importaciones disminuyeron un 5,9% hasta los 109.200 millones de euros intermensuales. A pesar de estos descensos mensuales, el superávit comercial se amplió significativamente hasta los 21.200 millones de euros, frente a los 17.400 millones de diciembre de 2025.

Mientras que el comercio con la UE se debilitó, con una caída del 4,8% en las exportaciones, los envíos a países no pertenecientes a la UE aumentaron un 1,0%. Este crecimiento se debió principalmente a un aumento del 11,7% en las exportaciones a Estados Unidos. En cambio, el comercio con China y Rusia se desaceleró, ya que las exportaciones a China disminuyeron un 13,2% y las importaciones procedentes de Rusia se desplomaron un 20,0%.

Cotización del euro-dólar

A pesar de la debilidad en las primeras operaciones asiáticas, el euro-dólar se recuperó de la EMA100 (violeta oscuro) y regresó por encima de la cota de 1,162, actualmente en su nivel más alto desde el 4 de marzo.