💸Así te afecta en tu bolsillo un petróleo por encima de 100$

Después de una semana hablando sobre la posibilidad de que el precio del petróleo alcance los 100 dólares el barril, ya podemos decir que ha roto esta barrera. El Brent está cotizando en los 105 dólares mientras que el WTI está ya en unos 103 dólares el barril, lo que está provocando fuertes caídas de los mercados. Pero, ¿cómo nos afecta en nuestra vida diaria y por qué es tan peligroso el petróleo en más de 100 dólares?

Primeras repercusiones de las subidas del precio del petróleo

La primera consecuencia y también la más evidente es el impacto en los precios del combustible. Tanto la gasolina como el diesel se producen a partir de petróleo, y representa algo menos de la mitad del coste de la gasolina. En concreto, en España y según datos del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, en el 2025 el 49,1% del precio de la gasolina y el 44% del gasoil fueron impuestos. El resto, se divide entre precio del petróleo, coste del refinado y el margen de la compañía distribuidora. En concreto, el coste del combustible puede copar entre el 40% y 50% del precio total. Según nuestros cálculos, el precio de la gasolina en España podría subir más de un 21% desde el estallido del conflicto, sumando el impacto del aumento de los precios del petróleo directamente y el aumento de un mayor IVA (mismo porcentaje de IVA pero mayor base de precio sin impuestos hace que el IVA total sea también mayor). Esto dejaría al precio de la gasolina 95 en unos 1,80 euros el litro, lo que supondría asu vez una subida de casi el 10% desde los precios actuales. Es decir, un impacto mil millonario en la economía y que afectará al bolsillo de los consumidores españoles, además de impactar directamente en la inflación del mes de marzo.

¿Qué más puede pasar?

Pero cuidado, porque el petróleo no se usa únicamente para la gasolina, sino también para la generación de energía en las centrales térmicas. Además, hay otra variable importante que es el precio del gas natural, que también está repuntando con fuerza. En ese sentido, además del gas que usamos dentro de nuestros hogares, también hay que sumarle el impacto en la generación de energía a través del ciclo combinado, que en este mes de marzo ha supuesto entre el 16% y 17% del total de energía generada en nuestro país, según datos de Red Eléctrica. Es decir, también veremos un aumento de los precios de la electricidad por culpa del conflicto en Oriente Medio.

Este aumento de precios no solo impactará en nuestra factura más directa, es decir, en el precio que pagamos cuando repostamos nuestro vehículo o en nuestra factura mensual de la luz, sino también en el resto de bienes y servicios que consumimos. El aumento de los precios de la energía, así como el de los costes del transporte, también afecta a las empresas que nos proporcionan otros tipos de bienes, ya sea comida, maquinaria o incluso servicios tan simples como la peluquería. Algunos de estos negocios son pequeñas y medianas empresas que al igual que las grandes compañías, se enfrentan al dilema de asumir el coste y reducir sus beneficios, o repercutir el aumento del coste a sus precios a riesgo de perder margen. Cualquiera de las dos soluciones tiene un impacto negativo en la economía, ya que deteriora el poder adquisitivo de una u otra parte de la población.

Por tanto, el petróleo por encima de los 100 dólares tiene importantes repercusiones en nuestro bolsillo, deteriorando nuestro poder adquisitivo.