Alibaba cae tras un trimestre que deja más dudas que respuestas

Los últimos resultados de Alibaba (BABA.US) no invitan al optimismo, y el mercado reacciona con nerviosismo (las acciones caen entre 1% y 3%). Aunque la compañía insiste en que su enorme gasto en inteligencia artificial (IA) acabará dando frutos, las cifras del trimestre que finaliza en marzo de 2026 muestran un panorama de estancamiento.

Los ingresos del grupo crecieron apenas un 3%, por debajo de las previsiones de los analistas, y lo más preocupante: Alibaba registró su primera pérdida operativa en cinco años (desde la pandemia). Esto es consecuencia directa del drástico aumento del gasto en IA y de la agresiva batalla por captar nuevos usuarios.

El problema central: el e‑commerce doméstico se estanca

El mayor lastre está en el corazón del negocio: Taobao/Tmall. Este segmento ha sido la mayor decepción, con un crecimiento mínimo.

El consumidor chino parece agotado .

Ningún otro país recibe tantos descuentos y promociones.

La economía china no favorece la compra de productos más caros, lo que frena el crecimiento del valor de las transacciones.

En el extremo opuesto está Cloud Intelligence, donde sí aparece un rayo de esperanza:

Los ingresos de clientes externos crecieron un 40% .

Los productos vinculados a IA ya representan el 30% de esa cifra.

Esto demuestra que la demanda de servicios de IA es real. Pero el segmento cloud sigue siendo demasiado pequeño para arrastrar al resto del grupo, que avanza con mucha más lentitud.

Perspectiva a largo plazo: dudas sobre la salud financiera

Alibaba se encuentra en una situación complicada:

Monetizar software de IA en China es difícil. Las empresas chinas no están acostumbradas a pagar por software como en Occidente; requieren un proceso largo de “educación”. El consumo de caja es alarmante. El flujo de caja libre negativo alcanzó 2.500 millones USD este trimestre. Las causas principales son: la guerra de precios en el fast e‑commerce (Ele.me),

el gasto en promocionar la app de IA Qwen (batalla con ByteDance).

Como resultado, los inversores se quedan con el mismo dividendo y sin noticias de recompras de acciones. Por ahora, el mercado ve costes crecientes, no los beneficios prometidos de la transformación hacia la IA.

Resultados del cuarto trimestre

Ingresos: 243.38 mil millones CNY, +2,9% interanual (previsión: 246.51 mil millones CNY)

Alibaba International Digital Commerce Group: 35.43 mil millones CNY, +5,5% (previsión: 35.93 mil millones CNY)

Cloud Intelligence Group: 41.63 mil millones CNY, +38% (previsión: 41.44 mil millones CNY)

China E‑commerce Business Group: 122.22 mil millones CNY (previsión: 126.03 mil millones CNY)

BPA ajustado (ADR): 62 centavos (vs. 12.52 CNY hace un año; previsión: 6.04 CNY)

EBITDA ajustado: 16.44 mil millones CNY, –61% interanual (previsión: 24.06 mil millones CNY)

Beneficio neto ajustado: 86 millones CNY (vs. 29.85 mil millones CNY hace un año; previsión: 15.08 mil millones CNY)

Otros ingresos: 65.46 mil millones CNY (previsión: 64.61 mil millones CNY)

La compañía ha venido registrando una pérdida histórica que había pasado desapercibida durante varios trimestres. Fuente: Bloomberg Financial Lp

El gráfico diario de Alibaba (BABA.US) mantiene su tendencia bajista de largo plazo, permaneciendo por debajo de la EMA 200. Un rebote local fue rechazado con fuerza en la zona de resistencia (EMA 50 y 100), lo que empujó el precio en el pre‑market directamente hacia el soporte clave en 131,74 USD.

Defender este nivel horizontal en la apertura será crítico para evitar una capitulación de la demanda y un test de la barrera psicológica de 130 USD.

Fuente: xStation