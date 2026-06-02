Wall Street se enfría: la factura de la IA golpea al mercado

El inicio de la sesión en Wall Street trae un enfriamiento del sentimiento, con los principales índices abriendo en negativo. Hace apenas unos días, los referentes estadounidenses probaban máximos históricos, pero en las últimas sesiones los inversores se han visto obligados a revisar posiciones con rapidez. El mercado ha quedado atrapado entre una batalla tecnológica cada vez más costosa en el sector de la inteligencia artificial y un ruido informativo creciente procedente de Oriente Medio.

El sector tecnológico vuelve a acapar la atención de Wall Street

El sector tecnológico, columna vertebral del rally durante meses, vuelve a ser el principal foco de presión. Hoy, sin embargo, pesa sobre los índices debido al aumento de los costes necesarios para mantener el liderazgo en la carrera de la IA. La atención se centra especialmente en los planes de Alphabet (GOOGL.US), que pretende recaudar hasta 80.000 millones de dólares en capital adicional para financiar su infraestructura. La magnitud del gasto envía un mensaje claro: la revolución tecnológica está consumiendo cantidades colosales de capital, lo que abre preguntas sobre el ritmo de monetización y los retornos futuros. Aunque la demanda de soluciones de IA sigue siendo muy fuerte, los inversores empiezan a cuestionar la relación entre crecimiento del CAPEX y rentabilidad futura.

La geopolítica es el segundo factor clave. La incertidumbre en torno a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el flujo de información contradictoria mantienen elevada la volatilidad. Por un lado, hay sugerencias de un posible avance en los próximos días; por otro, la ausencia de acuerdos concretos y los informes de estancamiento mantienen la cautela. En segundo plano, persiste el riesgo de disrupciones en el Estrecho de Ormuz, una región crítica para el suministro global de petróleo, lo que alimenta temores de un impulso inflacionario y limita el margen para una Fed más dovish.

El resultado es un mercado que entra en una fase de mayor selectividad. Tras un periodo de entusiasmo casi incondicional por la IA y las Big Tech, el foco se desplaza hacia la disciplina de costes y la capacidad real de generar retornos sobre inversiones masivas.

Fuente: xStation5

Gráfico del S&P 500

Los futuros del S&P 500 registran una ligera presión vendedora, aunque se mantienen cerca del nivel base. No se puede hablar de un impulso bajista contundente; domina más bien un estado de espera y cautela, con los inversores evitando compromisos mayores antes de nuevas señales macroeconómicas y geopolíticas. El mercado se mueve en un rango estrecho, reflejando un equilibrio temporal entre la tentación de tomar beneficios en niveles altos y la falta de motivos claros para una corrección más profunda.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas de Wall Street

Broadcom (AVGO.US) sube alrededor de un 6% tras presentar su nueva cartera de soluciones “Edge AI” para hogares y empresas inteligentes, con dispositivos que incorporan tecnología Wi‑Fi 8 desarrollada junto a Samsung. Los nuevos chipsets, equipados con NPUs, permiten procesar tareas de IA localmente, reduciendo la latencia y descargando la infraestructura cloud.

Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) se dispara un 25% tras anunciar resultados excepcionales y elevar sus previsiones. Las empresas están comprando servidores en bloque —tanto tradicionales como orientados a IA— y están dispuestas a pagar precios significativamente más altos para protegerse frente a la escasez de hardware.

Super Micro Computer (SMCI.US) presentó su nueva plataforma AMD Helios, un sistema de servidores eficiente y listo para desplegar que, gracias a una colaboración con ARM, permite concentrar más potencia de cálculo en un solo rack consumiendo menos electricidad. Está diseñada para centros de datos y sistemas de IA, facilitando una expansión rápida y económica sin necesidad de construir infraestructura desde cero.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, declaró que Marvell Technology (MRVL.US) podría convertirse en el próximo fabricante de chips de un billón de dólares, reforzando la estrategia de Nvidia de invertir en socios tecnológicos que sustentan la infraestructura de IA. En este caso, Marvell aporta chips de red personalizados y soluciones de conectividad para centros de datos de IA.