El dólar gana terreno antes de Jackson Hole gracias a sólidos datos de PMI 💲📣

Mercados bursátiles en EE. UU.
Los índices estadounidenses intentaron recortar pérdidas hacia el final de la sesión, pero la presión vendedora en la renta variable americana persiste. Actualmente, el S&P 500 cae un 0.42%, el Nasdaq 100 baja un 0.51%, mientras que el Russell 2000 se mantiene prácticamente sin cambios.
Divisas: el dólar entre las más fuertes
El dólar estadounidense se ubica entre las divisas del G10 más fuertes del día, junto con la NOK y el NZD, mientras que el JPY es el claro rezagado.
La fortaleza del dólar proviene de los comentarios hawkish del miembro de la Fed Hammack y de unos datos de PMI excepcionalmente sólidos. Como resultado, las expectativas de un recorte de tasas en septiembre descendieron hasta el 73.5%.
En contraste, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia resultaron más débiles de lo previsto, pero la reacción del mercado se vio rápidamente eclipsada por la publicación anterior del PMI.
Fed: comentarios de Hammack
Hammack realizó comentarios claramente restrictivos, descartando la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre. Señaló que la inflación sigue siendo demasiado alta, que el mercado laboral está equilibrado y que la Fed debe enfocarse en contener las presiones de precios. En esta etapa, considera que no hay argumentos para reanudar la flexibilización monetaria.
Tensión política en la Fed
De forma separada, el Departamento de Justicia pidió al presidente de la Fed, Jerome Powell, que destituya a la gobernadora Lisa Cook por acusaciones relacionadas con un posible fraude hipotecario ligado a bienes raíces.
Empresas y resultados
En el plano corporativo, Walmart presentó resultados sólidos del segundo trimestre de 2025, pero el impulso de crecimiento decepcionó en comparación con las elevadas expectativas, y las preocupaciones de valoración pesaron con fuerza. Las acciones ampliaron sus pérdidas a más del 4%.
Sector inmobiliario en EE. UU.
Las ventas de viviendas existentes en EE.UU. para julio se ubicaron en 4.01 millones, por encima de las expectativas (3.92M) y del dato previo (3.93M), lo que representa un aumento del 2%, frente al pronóstico de una pequeña caída.
Europa y confianza del consumidor
En Europa, los datos preliminares de confianza del consumidor en la Eurozona para julio descendieron hasta -15.5, peor que lo esperado (-14.7) y el dato anterior (-14.7).
Commodities
El gas natural subió casi un 6% tras el cambio de contrato, con impulso alcista respaldado por datos de la EIA que mostraron una construcción de inventarios menor a lo esperado.
Criptomonedas
Mientras tanto, las criptomonedas extendieron las pérdidas:
-
Bitcoin cayó un 1.60% hasta los 112,440 dólares,
-
Ethereum retrocedió un 2.20% hasta los 4,240 dólares,
-
La capitalización combinada de los altcoins descendió un 1.70% hasta los 1.02 billones de dólares.
