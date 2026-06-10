Amazon está a punto de dominar el mercado de carga de EE. UU.🚚 Las acciones de las principales compañías de transporte se desploman💥

Las acciones de las principales empresas de transporte de mercancías de EE. UU. se desploman después de que Amazon (AMZN.US) anunciara la expansión de su servicio de carga fraccionada a todos los destinos en Estados Unidos. Old Dominion Freight Line cae más del 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado, FedEx Freight caen en una cantidad similar y Saia se desplomó más del 8%.

¿Qué es LTL?

LTL, o carga fraccionada, es simplemente transporte de grupaje: un modelo en el que varias empresas comparten el espacio de un solo remolque, pagando cada una solo por el espacio que realmente ocupan sus mercancías.

Amazon ha anunciado que su servicio LTL ahora cubre todo tipo de destinatarios, desde almacenes y centros de distribución de terceros hasta socios minoristas. El servicio forma parte de Amazon Supply Chain Services, una cartera logística anunciada hace un mes que ya ha revolucionado el sector del transporte y provocado una ola de ventas de acciones de UPS y CH Robinson.

En la práctica, esto significa menores costes para el remitente, pero también ciertas desventajas: el camión se detiene en varios destinatarios durante el trayecto, por lo que los plazos de entrega son más largos que con FTL, donde el vehículo viaja directamente de un punto a otro.

Es precisamente en este segmento en el que se especializan Old Dominion, Saia y FedEx Freight. A lo largo de los años, estas empresas han desarrollado redes especializadas de terminales y rutas optimizadas para este tipo de envíos de carga fraccionada, lo que les otorga una ventaja competitiva. Amazon ahora entra al mercado con el mismo servicio, aprovechando una flota de 80.000 remolques y la tecnología de rastreo GPS que ha estado desarrollando para su propio uso durante casi tres décadas.

La situación de FedEx Freight es particularmente delicada, ya que la compañía cotiza en bolsa desde hace poco más de una semana tras su escisión de FedEx Corp. Las acciones habían logrado recuperar sus pérdidas iniciales y subir más del 25% hasta el martes inclusive, lo que hizo que la caída del miércoles fuera aún más dolorosa para los nuevos accionistas.

ArcBest cayó alrededor de un 2,5%, mientras que todo el sector del transporte sufrió presión vendedora. Los inversores comienzan a contemplar un escenario en el que Amazon se está haciendo con el control de nuevos segmentos de la cadena de suministro, utilizando la infraestructura que ha construido durante casi tres décadas para su propio uso.

Las acciones de las empresas de transporte caen bruscamente antes de la apertura de la sesión bursátil en Wall Street. Fuente: Bloomberg Financial LP