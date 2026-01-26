El caos en los aeropuertos estadounidenses el pasado fin de semana debido al temporal ha tenido un impacto bursátil limitado. American Airlines llega a su presentación de resultados, prevista para mañana, con vientos de cola en demanda e ingresos, pero con una estructura de costes aún tensa y elevada sensibilidad a cualquier shock operativo o de reputación.

¿Qué ha pasado este fin de semana en los aeropuertos de Estados Unidos?

Una tormenta invernal histórica ha paralizado gran parte del centro y este de Estados Unidos, con más de 10.000 vuelos cancelados en un solo día y fuertes interrupciones de la red aérea. American Airlines ha sido de las más afectadas, recortando en torno al 37% de su programación dominical y cancelando más de 1.400 vuelos durante varios días de la semana pasada, la cuota más alta entre las grandes aerolíneas estadounidenses.

La compañía ha explicado que los recortes han sido proactivos para proteger la seguridad y facilitar una recuperación más rápida de la operación, acompañados de políticas de rebooking flexible que permiten cambios sin cargos en decenas de aeropuertos afectados. Aunque esto mitiga parte del daño reputacional, el episodio generará costes adicionales (tripulaciones descolocadas, compensaciones, menor utilización de flota) y presión en el corto plazo sobre la satisfacción del cliente.

La caída actual del 1% en preapertura tras el episodio de cancelaciones es leve en comparación con la magnitud del shock operativo, lo que sugiere que el mercado lo interpreta como un evento transitorio más que como un cambio estructural. La clave es si los costes asociados al episodio (compensaciones, ineficiencias, impacto en NPS y fidelización) erosionan la mejora de márgenes que el consenso anticipa a medio plazo. La aerolínea opera con un endeudamiento significativo tras la pandemia y con una estructura de costes (especialmente laborales) que deja menos colchón ante sorpresas negativas.

Métricas esperadas en los resultados de American Airlines

American publicará mañana sus resultados del cuarto trimestre de 2025 antes de la apertura de Wall Street. Llega con un historial reciente de ejecución razonablemente sólido: ha batido las expectativas de beneficios en los últimos cuatro trimestres, con una sorpresa media cercana al 25–27% sobre el consenso.

El consenso sitúa los ingresos del trimestre en torno a 14.070–14.120 millones de dólares, implicando un crecimiento cercano al 3% interanual apoyado en una demanda de pasajeros estable y un buen tráfico en la campaña de Acción de Gracias. Las estimaciones apuntan a un incremento de los ingresos por pasajeros de alrededor del 3,2% y mejoras de entre el 4–6% en las partidas de carga y otros ingresos.

En costes, el gran foco está en los salarios y en los acuerdos laborales recientes (especialmente con pilotos), que podrían elevar los costes operativos del trimestre en torno a un 6–7% frente al año anterior, a pesar de un combustible algo más barato (aprox. un 4% menos). Esta combinación deja los márgenes muy sensibles a cualquier desviación de ingresos o a shocks operativos.

¿Hay motivos para la preocupación con los resultados de American Airlines?

En beneficios, desde XTB esperamos el EPS en el rango de 0,35–0,40 dólares, lo que se situaría por debajo del nivel del mismo trimestre del año anterior, reflejando la presión de costes laborales y cierta normalización de precios tras el boom post pandemia. Para el conjunto de 2025, las estimaciones se mueven en torno a 0,56 dólares por acción y algo más de 54.700 millones de dólares en ingresos, lo que implica un fuerte descenso del beneficio anual pese a ventas prácticamente estables.

El mercado va a mirar con lupa tres mensajes:

La guía de capacidad y yields para 2026 (sensibilidad a evolución macro y competencia)

La trayectoria de desapalancamiento (reducción de deuda neta tras el esfuerzo de 2023–2025)

El control del unit cost excluyendo combustible. Si la compañía demuestra que puede seguir reduciendo deuda y mantiebe disciplina de capacidad, es probable que el mercado tolere un perfil de beneficio 2025 todavía débil a cambio de una historia de mejora en 2026–2027.

Un punto positivo es que, en el trimestre anterior, American fue capaz de cumplir las previsiones de ingresos y superar las estimaciones de EPS, con un ligero crecimiento del tráfico (RPM) y un mix de demanda razonablemente sólido. Esto crea un cierto beneficio de la duda de cara a batir moderadamente los beneficios de nuevo, siempre que los costes no se desboquen y que la demanda de última hora haya acompañado durante Navidad y Año Nuevo.

No obstante, el tono de la guía anual podría ser conservador: el mercado ha ido rebajando progresivamente sus previsiones de beneficios a medida que incorporaban la presión de costes laborales y normalizaban expectativas de precios. Cualquier sorpresa negativa adicional en márgenes o en el ritmo de reducción de deuda podría traducirse en una reacción bursátil desproporcionada, dada la sensibilidad del valor a cambios en percepción de riesgo financiero.

La cita de mañana servirá sobre todo para recalibrar el perfil de riesgo de American Airlines frente sus pares. Delta (DAL.US) está mejor posicionada en balance y percepción de marca, por lo que puede beneficiarse de cualquier señal de debilidad relativa de American. Si, por el contrario, American Airlines muestra control de costes, disciplina de capacidad y avances claros en desapalancamiento, el mercado podría empezar a estrechar parte del descuento relativo frente a sus competidores.

El episodio de la tormenta invernal, aunque se sitúe temporalmente fuera del periodo reportado, condicionará el Q&A de la conferencia posterior a la presentación de resultados: los inversores querrán entender la estrategia de resiliencia operativa, la robustez de sistemas y la política de cancelaciones proactivas. Un mensaje sólido sobre gestión de riesgos operativos puede ayudar a contener el daño reputacional y reforzar la idea de que estos episodios son shocks puntuales y no síntomas de fragilidad estructural.

Por tanto, la publicación de mañana es un punto de inflexión para la narrativa: si los números validan la capacidad de generar caja, reducir deuda y enfrentar episodios extremos como el de este fin de semana, el valor puede seguir siendo interesante para perfiles que busquen apalancamiento cíclico con horizonte 2026–2027. Si la guía refuerza la idea de beneficios estructuralmente bajos y poco margen de maniobra financiera, el riesgo de profundo descuento en el precio de las acciones de American Airlines será alto.

