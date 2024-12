¿Qué es el rally de Navidad en Bolsa y cómo aprovecharlo?

Tiempo de lectura: 5 minute(s)

El rally de Navidad en Bolsa es un periodo en el que los activos financieros suelen experimentar importantes subidas y que suele producirse en las últimas sesiones del año y las dos primeras del año nuevo. En este artículo, te contamos qué es, cuáles son sus causas y cómo invertir para minimizar riesgos.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

A finales de año comienza uno de los momentos más dulces de los mercados bursátiles: el rally de Navidad en Bolsa, un periodo en el que los activos financieros suelen experimentar importantes subidas y que resulta de interés para los inversores. En este artículo, te contamos qué es exactamente el rally de Navidad, por qué se produce y cómo invertir durante él. ¿Qué es el rally de Navidad en Bolsa? El rally de Navidad en Bolsa, también conocido como rally de Santa Claus por su terminología en inglés, es un periodo del año en el que los mercados suelen experimentar destacadas subidas. Este acontecimiento fue acuñado por Yale Hirsch, el fundador de Stock Trader's Almanac, en 1972, cuando se percató de las subidas que experimentaba el S&P 500, uno de los índices más importantes de Estados Unidos, a finales de año. En concreto, Hirsch notó que entre 1950 y 1971 este selectivo subió, de media, un 1,4% entre los últimos días de negociación del año y los dos primeros del nuevo año. Con el paso del tiempo, este patrón se ha seguido repitiendo: así, entre 1950 a 2022, los datos apuntan a que en un 80% de las veces se han producido subidas en el S&P 500 durante este periodo. En 2023, además, en estos días el S&P 500 registró una subida del 0,8%, y este año, pese a la incertidumbre derivada de la victoria de Trump y a los máximos históricos que este selectivo ha alcanzado a lo largo del mes de noviembre, podría volver a verse el fenómeno. ¿Por qué se produce el rally de Navidad? Aunque la teoría de Hirsch situaba el rally de Navidad en Bolsa a finales de diciembre y principios de enero, este patrón de subidas también puede extenderse, y actualmente es habitual comenzar a hablar de este rally de Navidad a partir de la semana de Acción de Gracias. Pero ¿qué hay detrás de este fenómeno? Si bien no hay un motivo concreto que explique por qué se produce este patrón, sí hay ciertas teorías que tratan de esclarecer las causas por las que los mercados suelen reaccionar positivamente durante este periodo de tiempo. Las más populares son: Vacaciones . Durante esta época del año, los inversores institucionales suelen estar de vacaciones, por lo que los inversores minoristas, que por norma general suelen ser más optimistas, tienen un mayor peso en los mercados bursátiles. Como consecuencia, los precios pueden escalar.

. Durante esta época del año, los inversores institucionales suelen estar de vacaciones, por lo que los inversores minoristas, que por norma general suelen ser más optimistas, tienen un mayor peso en los mercados bursátiles. Como consecuencia, los precios pueden escalar. El ‘efecto enero’ . El efecto enero, también conocido como barómetro de enero, es una máxima que apunta a que en el primer mes del año los mercados suelen tener un comportamiento alcista. Aunque no sea más que una estadística y, consecuentemente, no tenga porqué cumplirse, este efecto tiene un cierto impacto en los mercados bursátiles y suele animar a los inversores a adquirir títulos antes de que se produzcan estas subidas, a fin de beneficiarse de este efecto, lo que también impacta en el rally de Navidad.

. El efecto enero, también conocido como barómetro de enero, es una máxima que apunta a que en el primer mes del año los mercados suelen tener un comportamiento alcista. Aunque no sea más que una estadística y, consecuentemente, no tenga porqué cumplirse, este efecto tiene un cierto impacto en los mercados bursátiles y suele animar a los inversores a adquirir títulos antes de que se produzcan estas subidas, a fin de beneficiarse de este efecto, lo que también impacta en el rally de Navidad. Optimismo por el futuro . Durante la época de Navidad, es habitual que las personas tengan mayores gastos, lo cual puede reflejarse en los resultados de las empresas y alentar al optimismo de los inversores.

. Durante la época de Navidad, es habitual que las personas tengan mayores gastos, lo cual puede reflejarse en los resultados de las empresas y alentar al optimismo de los inversores. Prácticas fiscales. Algunos inversores deciden aprovechar el final del año fiscal, fijado en el 31 de diciembre, para aumentar el capital que destinan a sus fondos o planes de inversiones de cara a obtener beneficios en sus facturas fiscales. Además, las empresas que han generado grandes resultados también pueden aprovechar este periodo del año para dar salida a capital para poder reducir el pago de ciertos impuestos, mientras que los inversores pueden vender o comprar títulos para compensar posiciones y reducir el pago de sus impuestos por capital. Aun así, estas teorías no son más que suposiciones, ya que no hay una razón aprobada por el consenso del mercado que explique por qué ocurre el rally de Navidad. ¿Cómo invertir durante el rally de Navidad en Bolsa? Aunque el periodo del rally de Navidad puede llamar la atención de múltiples inversores, antes de empezar a participar en él es importante que tengamos claros cuáles son nuestros objetivos financieros y los riesgos que estamos dispuestos a asumir. Además, para minimizar las posibles pérdidas, es recomendable que apostemos por una estrategia de inversión diversificada, es decir, en la que trabajemos con diferentes tipos de activos, como pueden ser las acciones o ETFs, y que nos mantengamos informados sobre los posibles cambios que puedan afectar al mercado. En este contexto, estos consejos pueden sernos de ayuda de cara a invertir durante este periodo bursátil: Analiza el mercado . Antes de invertir, es recomendable que analicemos en profundidad el mercado para detectar posibles instrumentos de interés. En este sentido, es aconsejable investigar cuáles son los sectores y títulos que, tradicionalmente, han tenido un buen comportamiento durante este periodo del año y que estudiemos los últimos resultados y tendencias de las compañías que nos interesan, de cara a identificar oportunidades.

. Antes de invertir, es recomendable que analicemos en profundidad el mercado para detectar posibles instrumentos de interés. En este sentido, es aconsejable investigar cuáles son los sectores y títulos que, tradicionalmente, han tenido un buen comportamiento durante este periodo del año y que estudiemos los últimos resultados y tendencias de las compañías que nos interesan, de cara a identificar oportunidades. Vigila tus inversiones . Una vez hayamos seleccionado nuestros títulos, debemos realizar un correcto seguimiento de su evolución para detectar posibles movimientos que puedan afectar a su precio y evolución. Mantenerse al día de las novedades del mercado y de los distintos acontecimientos económicos y geopolíticos nos ayudará a identificar posibles movimientos antes de que ocurran.

. Una vez hayamos seleccionado nuestros títulos, debemos realizar un correcto seguimiento de su evolución para detectar posibles movimientos que puedan afectar a su precio y evolución. Mantenerse al día de las novedades del mercado y de los distintos acontecimientos económicos y geopolíticos nos ayudará a identificar posibles movimientos antes de que ocurran. Diversifica. De cara a reducir el impacto de las posibles pérdidas, es recomendable que en nuestra estrategia de inversión apostemos por la diversificación, con distintos tipos de instrumentos y valores de distintas empresas o sectores. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global, como Nvidia (NVDA.US), Caixabank (CABK.ES) o IAG (IAG.ES). Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.