Análisis de las acciones de CME Group y CBOE Global Markets

CME Group (CME.US) y CBOE Global Markets (CBOE.US) se encuentran entre los principales proveedores de instrumentos financieros, principalmente para inversores institucionales en Estados Unidos. Las acciones de ambas compañías han tenido un excelente rendimiento durante las recientes caídas del mercado, gracias a una actividad comercial excepcionalmente alta en múltiples mercados. Sin embargo, Bank of America rebajó su recomendación para CBOE de "Comprar" a "Neutral", mientras que Morgan Stanley elevó su precio objetivo para CME Group a 301 dólares por acción desde los 263 dólares anteriores, lo que implica un potencial alcista de alrededor del 20 % con respecto a los niveles actuales. CME opera en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) para energía y la Bolsa de Materias Primas (COMEX) para metales, con una fuerte exposición a contratos de futuros sobre el S&P 500, Bitcoin y opciones vinculadas al mercado de bonos. CBOE es conocida por su exposición a opciones sobre índices bursátiles (como operadora de la mayor bolsa de opciones de EE. UU., CBOE Options Exchange), opciones sobre acciones individuales y el Índice de Volatilidad CBOE (VIX). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En tiempos de incertidumbre en el mercado, la demanda de cobertura y los volúmenes récord de negociación han ayudado a ambas compañías a mantenerse prácticamente inmunes a las caídas bursátiles de Wall Street. Además, la guerra comercial en curso ha impulsado una fuerte actividad de cobertura en los mercados de materias primas (oro, productos agrícolas), lo que beneficia principalmente a CME Group. Los analistas se centran en CME y CBOE Al comentar sobre CME Group, los analistas de Morgan Stanley destacaron la ventaja competitiva de la compañía en los mercados de opciones y materias primas, destacando que el 80 % de sus ingresos proviene de comisiones y comisiones de compensación. Se espera que los volúmenes de negociación en 2025 y 2026 superen la tasa de crecimiento anual promedio del 7 %, con un crecimiento del volumen del 15 % este año y del 12 % el próximo, lo que respalda las perspectivas comerciales de CME. En los últimos 12 meses, los ingresos de CME han ascendido a 6.120 millones de dólares, y en el último trimestre, la compañía registró un volumen promedio diario de negociación récord de 29,8 millones de contratos, de los cuales 9,2 millones corresponden a opciones sobre bonos estadounidenses. Morgan Stanley también destacó el alentador modelo de negocio anticíclico de CME, que le permite demostrar resiliencia durante periodos de turbulencia en el mercado. Mientras tanto, Bank of America redujo su precio objetivo para CBOE a 227 dólares, considerando la posibilidad de menores volúmenes de negociación en el segundo semestre de 2025, así como en 2026 y 2027. BofA valora CBOE en 20 veces las ganancias estimadas para 2027. Las nuevas previsiones de ganancias para el segundo semestre de este año son de 4,60 dólares por acción, frente a los 5,07 dólares anteriores, y de 9,89 dólares y 11,37 dólares para 2026 y 2027, respectivamente, frente a los 11,16 dólares y 12,99 dólares anteriores. Acciones de CBOE Global Markets (D1) Las acciones de CBOE Global Markets han caído casi un 12 % desde sus máximos históricos y actualmente están probando la media móvil exponencial (EMA) de 200 días. La compañía parece tener un modelo de negocio menos resiliente que el de CME, aunque el fuerte interés y la reciente volatilidad del índice VIX podrían impulsar el rendimiento de CBOE. Source: xStation5 Acciones de CME Group (D1) Las acciones de CME Group están teniendo un rendimiento significativamente mejor, con caídas que se detienen en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días y el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la onda ascendente de 2024. La compañía ha estado pagando dividendos durante 23 años, con un rendimiento actual del dividendo del 4,2%. Los analistas de UBS y Raymond James mantienen objetivos de precio de $290 y $287 por acción, respectivamente. Fuente: xStation5 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

