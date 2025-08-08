Wall Street sube mientras el petróleo cae ante posibilidades de tregua en Ucrania

La sesión de hoy en Wall Street está dominada nuevamente por un sentimiento positivo , impulsado por las expectativas de un posible resultado favorable en las conversaciones entre Trump y Putin la próxima semana . La reacción en las bolsas europeas fue mixta , con una caída cercana al 2 % en las acciones de Rheinmetall (Alemania) inmediatamente después del anuncio.

, impulsado por las . La reacción en las bolsas europeas fue , con una caída cercana al inmediatamente después del anuncio. A dos horas del cierre, el S&P 500 sube un 0,5 % , mientras que el Nasdaq 100 gana un 0,6 % . La próxima semana no se esperan resultados relevantes por parte de grandes compañías de Wall Street. El Dow Jones 30 se mantiene como el rezagado de la jornada, con descensos a pesar de las ganancias del Nasdaq 100 y el S&P 500 , impulsados principalmente por empresas tecnológicas como Apple .

, mientras que el . La próxima semana no se esperan resultados relevantes por parte de grandes compañías de Wall Street. El se mantiene como el rezagado de la jornada, con , impulsados principalmente por . El precio del petróleo crudo (WTI) cayó fuertemente hasta los 63 USD por barril , ante la alta probabilidad de una reunión entre Trump y Putin la próxima semana , lo que podría reducir las perspectivas de nuevas sanciones o aranceles secundarios contra Rusia . No obstante, el petróleo rebotó desde un nivel de soporte y actualmente recupera alrededor de 0,2 % .

cayó fuertemente hasta los , ante la , lo que podría . No obstante, el petróleo y actualmente recupera alrededor de . Informes recientes en medios estadounidenses indican que Trump se comprometería a garantizar un alto el fuego en Ucrania, reconociendo los avances territoriales de Rusia . Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha señalado que sus asesores mantendrán conversaciones con aliados extranjeros . Zelenski afirmó que todo indica que al menos se alcanzará una tregua temporal .

. Por su parte, el presidente ucraniano ha señalado que sus asesores . Zelenski afirmó que todo indica que al menos . El precio del gas natural vuelve a situarse por debajo de los 3 USD/MMBTU , ante la incertidumbre sobre el consumo futuro de gas . Ayer, los precios repuntaron tras un aumento de inventarios menor al esperado .

, ante la incertidumbre sobre el . Ayer, los precios repuntaron tras un . En el mercado de criptomonedas, el sentimiento es optimista , y la atención de los inversores se ha alejado de Bitcoin , cuyo precio ha estado consolidándose entre 114.000 y 117.000 dólares en los últimos días.

, y la atención de los inversores , cuyo precio ha estado consolidándose entre en los últimos días. Ethereum alcanza hoy los 4.000 USD , impulsado por fuerte demanda de parte de las llamadas “empresas tesoreras” , que se están consolidando como alternativa a los ETF , al ofrecer mejores condiciones de inversión, incluyendo la posibilidad de staking . Julio fue el mejor mes en la historia de la blockchain de Ethereum en términos de operaciones registradas.

alcanza hoy los , impulsado por , que se están consolidando como , al ofrecer mejores condiciones de inversión, incluyendo la posibilidad de . en términos de operaciones registradas. El EUR/USD se mantiene por encima de 1,1600 , con una recuperación significativa esta semana, en un contexto de incertidumbre sobre los aranceles . El oro vuelve a caer por debajo de los 3.400 USD por onza , debido a las esperanzas de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania .

, con una recuperación significativa esta semana, en un contexto de . El , debido a las . Entre las Big Tech , Apple lidera con una subida superior al 4 % . La compañía ha recibido numerosas recomendaciones positivas por parte de firmas de análisis, gracias a los sólidos resultados del último trimestre (el mayor crecimiento de ventas desde diciembre de 2024), un calendario de lanzamientos sólido (iPhone Air, iPhone 20) y productos con inteligencia artificial .

, . La compañía ha recibido por parte de firmas de análisis, gracias a los (el mayor crecimiento de ventas desde diciembre de 2024), un (iPhone Air, iPhone 20) y productos con . Entre otras compañías destacadas, Monster Beverage gana un 6 % en la última sesión de la semana gracias a buenos resultados. En cambio, Pinterest sufre importantes pérdidas por preocupaciones sobre la inteligencia artificial, que podría reducir los ingresos publicitarios de la plataforma.

en la última sesión de la semana gracias a buenos resultados. En cambio, por preocupaciones sobre la inteligencia artificial, que podría de la plataforma. Una venta masiva por pánico se observa en TradeDesk , empresa de automatización de marketing, cuyas acciones caen un 37 % . Under Armour retrocede más del 21 % debido a débiles previsiones de ventas y presiones derivadas de la inflación y los aranceles .

se observa en , empresa de automatización de marketing, cuyas acciones caen un . debido a y presiones derivadas de la . Las empresas de defensa estadounidenses registran descensos moderados, a pesar de los reportes que indican que India estaría cancelando varios acuerdos para la compra de armamento estadounidense. Lockheed Martin baja más de un 1 %, mientras que las acciones de RTX Corp., la mayor contratista de defensa, se mantienen estables.

