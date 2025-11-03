Tras el cierre de la sesión del lunes en Wall Street, Palantir, una de las mayores y posiblemente más controvertidas empresas de IA, publicará sus resultados. Esta compañía tecnológica con sede en Denver ha pasado de ser una startup especializada a la vigésima empresa más grande de Estados Unidos en tan solo unos años. Palantir cuenta con dos divisiones de negocio: gobierno y sector privado. Sus sistemas de IA dan soporte tanto a las operaciones de inteligencia y militares occidentales como al trabajo de analistas de negocio en las principales empresas estadounidenses.

¿Qué esperar de los resultados de Palantir?

Las opiniones sobre la empresa, tanto dentro como fuera de ella, son extremas, al igual que sus tendencias, resultados y métricas de valoración. Su tasa de crecimiento inusualmente rápida, elevada y constante juega a su favor. La empresa no solo muestra un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante ocho trimestres consecutivos, sino que además incrementa ese ritmo de crecimiento. Si hipotéticamente mantuviera esta tendencia, podría duplicar sus ingresos anualmente en aproximadamente cuatro o cinco años.

Lo que genera serias dudas entre muchos analistas son las propias métricas de valoración de la empresa. A la fecha de publicación de los resultados, la relación precio/beneficio (P/E) de la empresa es ligeramente superior a 660 veces (20 veces el promedio de la industria), la relación P/E a futuro está claramente por encima de 200 (casi 40 veces el promedio de la industria) y la relación precio/ventas a futuro ronda los 100, lo que equivale a unas 10 veces el promedio de la industria.

Sin embargo, estas métricas han perdido claramente influencia en los inversores de Palantir, y el tiempo dirá si su confianza en la empresa estaba justificada.

El punto de partida para las expectativas de los inversores respecto a los resultados del tercer trimestre de 2025 son los ingresos. El mercado espera 1.090 millones de dólares en ingresos, divididos entre los segmentos comercial y gubernamental en una proporción aproximada de 40/60. Un aumento tan significativo supondría un crecimiento interanual del 50,5% y superaría las previsiones de la dirección de Palantir, fijadas en 1.080 millones de dólares.

Las expectativas para el beneficio por acción (BPA) se sitúan en 0,17 dólares, lo que representaría un aumento interanual del 70%.

Además de los datos generales, a los inversores les interesarán los detalles:

Palantir AIP: La plataforma de Palantir se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento, especialmente en el segmento comercial en Estdos Unidos. A los inversores les interesará la tasa de crecimiento de los ingresos de este segmento y su tasa de conversión de despliegues de prueba a despliegues de producción. En trimestres anteriores, los ingresos de la plataforma crecieron un promedio del 20% intertrimestral, por lo que es probable que los inversores esperen que se mantenga esta tasa de crecimiento.

Los contratos gubernamentales también serán significativos. Los inversores seguirán de cerca la información de la dirección sobre los contratos actuales y futuros con el sector público. Palantir abrió recientemente una nueva oficina en Londres para gestionar la expansión de la compañía en Europa. Por otro lado, el prolongado cierre del gobierno podría afectar negativamente a los ingresos actuales y futuros de la compañía procedentes de su principal cliente: el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Los precios de los servicios de Palantir son prohibitivos y sus servicios son específicos. Esto implica una base de clientes relativamente reducida, por lo que las métricas de monetización serán cruciales para los inversores. El valor total de los contratos (TCV) aumentó un 222% interanual en el trimestre anterior, y los inversores esperan que se mantenga esta elevada tasa de crecimiento para justificar las altas valoraciones.

Antes de la conferencia sobre resultados de Palantir, se hace evidente una serie de oportunidades y amenazas para la valoración de la empresa, pero debido a los niveles extremos de las métricas de valoración, la proporción entre ambas es actualmente desfavorable para la compañía.

Amenazas para Palantir:

Cierre del gobierno: El gobierno estadounidense lleva más de un mes paralizado, lo que supone una grave amenaza no solo para las operaciones de la empresa, sino también para su enorme tasa de crecimiento.

Proporción de clientes: Incluso si los ingresos se sitúan en los niveles previstos, la falta de diversificación puede ser motivo de preocupación. Un cambio significativo en la cuota de mercado supone un riesgo para los resultados de la empresa.

Tasa de crecimiento insuficiente: El crecimiento previsto de los beneficios, los márgenes y los ingresos de Palantir alcanza decenas e incluso cientos de por ciento. Es posible que ni siquiera una empresa tan singular como Palantir pueda cumplir estas enormes expectativas. Un resultado decepcionante en los indicadores clave podría provocar una corrección significativa.

Oportunidades para Palantir:

Crecimiento de clientes y alianzas estratégicas: Para una empresa como Palantir, un crecimiento superior al previsto en su relativamente pequeña base de clientes puede proporcionar beneficios desproporcionadamente grandes debido al efecto base y al apalancamiento operativo. La adquisición de tan solo unos pocos clientes adicionales puede generar flujos de caja multimillonarios en los próximos años. Lo mismo se aplica a las alianzas con grandes organizaciones y empresas, que permitirán un crecimiento acumulativo a través de nuevos canales de distribución y, por ejemplo, reducciones de costes en investigación. Para una empresa como Palantir, un crecimiento superior al previsto en su relativamente pequeña base de clientes puede proporcionar beneficios desproporcionadamente grandes debido al efecto base y alLo mismo se aplica a las alianzas con grandes organizaciones y empresas, que permitirán un crecimiento acumulativo a través de nuevos canales de distribución y, por ejemplo, reducciones de costes en investigación.

Las expectativas para los resultados de Palantir son altísimas, lo cual no sorprende dado que se han registrado algunas de las mayores valoraciones para empresas de este tamaño en los últimos años. La compañía aún no ha experimentado un fracaso importante en sus resultados y no hay indicios claros de que vaya a experimentar una desaceleración significativa. Sin embargo, si por alguna razón no cumple con los resultados esperados, la depreciación podría ser considerable, especialmente si el mercado descuenta una reducción a largo plazo en los flujos de efectivo. No obstante, apostar en contra de una empresa con una trayectoria de crecimiento tan pronunciada y tan estrechamente vinculada a los vastos presupuestos del Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia es extremadamente arriesgado, independientemente de las métricas de valoración.