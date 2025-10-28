Palantir y Nvidia se alían para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada

Palantir y Nvidia sellan una alianza estratégica para integrar tecnologías avanzadas de computación acelerada, como las bibliotecas CUDA-X y modelos abiertos de IA, con la plataforma de inteligencia artificial de Palantir.

Esta colaboración tiene como objetivo desarrollar una pila tecnológica integral que permita a las empresas implementar análisis avanzados, automatizar procesos y desplegar agentes de IA personalizables que contribuyan a optimizar sistemas operativos complejos. El primer usuario destacado de esta solución es Lowe’s, que la está utilizando para agilizar la logística de su cadena de suministro. Esta alianza refuerza las capacidades de IA de Palantir al aprovechar la potencia de cómputo de las GPU de Nvidia y sus modelos de IA de última generación, estableciendo un nuevo estándar para las aplicaciones operativas de inteligencia artificial en sectores como el comercio minorista, la salud, los servicios financieros y la administración pública. Nvidia mantiene su liderazgo en el segmento de hardware para inteligencia artificial, especialmente en procesadores gráficos, mientras que Palantir se enfoca en el desarrollo de software y plataformas de IA, lo que convierte a ambas compañías en actores complementarios dentro del mercado. La colaboración entre Palantir y Nvidia representa un paso relevante hacia la construcción de un ecosistema integrado de inteligencia artificial que combine computación de alto rendimiento con herramientas analíticas avanzadas.

La alianza ya ha recibido reconocimiento por parte de inversores y expertos como un potencial impulsor de la innovación en IA para aplicaciones empresariales y del sector público.



