Subidas por encima del 0,5% en la apertura del Nasdaq 100

La semana comienza con optimismo en Wall Street. El sentimiento mejora, y la ausencia de datos macroeconómicos permite a los inversores centrarse en los anuncios positivos de las empresas. El líder en crecimiento entre los índices estadounidenses es el Russell 2000 (+1,1%) mientras que el Nasdaq 100 repunta un 0,55% en estos momentos.

Cotización del Nasdaq 100

Los compradores lograron romper la formación RGR, defendiendo el nivel FIBO 50 y la media móvil exponencial de 100. El próximo objetivo del Nasdaq 100 se sitúa en torno a 25.900, que debe superarse para intentar alcanzar los máximos históricos del gráfico. Por el lado contrario, es necesario un rápido retorno por debajo de FIBO 38,2, desde donde se podría intentar superar la media móvil exponencial (EMA) de 100 para profundizar la corrección.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Clearwater Analytics: Sus acciones suben un 8,3% tras el anuncio de que un grupo de capital privado comprará al productor de software por 8.500 millones de dólares.

Sus acciones suben un 8,3% tras el anuncio de que un grupo de capital privado comprará al productor de software por 8.500 millones de dólares. Warner Bros Discovery: Sus acciones suben un 2,8% tras conocer que Netflix recibirá un préstamo de 59.000 millones de dólares para comprar la compañía.

Sus acciones suben un 2,8% tras conocer que Netflix recibirá un préstamo de 59.000 millones de dólares para comprar la compañía. Nvidia: El gigante de los chips y la inteligencia artificial anuncia que el primer lote de procesadores H200 de exportación llegará a China antes de finales de febrero de 2026. La compañía sube un 1,7%.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.