Apertura al alza del Eurostoxx50

La bolsa europea abre en positivo y recupera parte de la reciente corrección, con el Eurostoxx50, el Dax 40 y el Cac 40 firmando ligeras subidas. La declaración de Donald Trump sobre la posible flexibilización de los aranceles de represalia despertó cierto apetito por el riesgo. Por otro lado, el impulso alcista inicial se ralentizó con la publicación de indicadores de PMIs mixtos, que aún generan dudas sobre la confianza empresarial europea. Cotización del Eurostoxx50 El índice Eurostoxx50 comienza la semana anotándose una subida aproximada del 0,20 que lo sitúa en torno a los 5.440 puntos, tras cerrar el viernes en negativo. En lo que llevamos de año, el selectivo se mueve en verde, con una subida de más del 10%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Media móvil exponencial de 30 días (EMA30, en color violeta). Fuente: xStation5 Actividad de la Eurozona El PMI compuesto de la eurozona alcanzó su máximo en siete meses, pero aun así se mantuvo por debajo de las expectativas del mercado (50,4; pronóstico: 50,8; anterior: 50,2). El aumento en marzo se debió principalmente a la recuperación del sector industrial: el PMI industrial fue el único que superó las previsiones (48,7 frente a 48,3), y el subíndice de producción industrial alcanzó su máximo en casi tres años (50,7). Alemania registró el mayor aumento de pedidos desde mayo de 2022, lo que dio señales de recuperación de la demanda interna. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Francia, donde tanto la industria como los servicios se están contrayendo debido a la debilidad del consumo. Entre las dos mayores economías de la UE, las perspectivas también son dispares: Alemania experimenta un resurgimiento del optimismo tras las elecciones y las empresas francesas se mantienen pesimistas. En toda la Eurozona, la presión inflacionaria continuó disminuyendo y el empleo se estabilizó tras meses de debilitamiento de la demanda de trabajadores. Guerra arancelaria Los aranceles de amplio alcance como represalia previstos para el 2 de abril vuelven a poner de relieve la guerra comercial de Donald Trump, pero la "flexibilidad" sugerida el viernes contrasta con la postura inflexible de no hacer excepciones de hace uno o dos meses. Si bien la incertidumbre del mercado se mantiene en máximos históricos, los inversores parecen estar descontando la política comercial de Trump con menor temor.

