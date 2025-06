Resumen diario: el S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico, el euro prolonga su alza (27.06.2025)

Wall Street se encamina al fin de semana con un marcado tono optimista tras los comentarios de Donald Trump, quien expresó su intención de cerrar acuerdos comerciales antes de la fecha límite de julio. Entre los principales índices, el Dow Jones Industrial Average lidera con un alza del 1,15 %, mientras que el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico intradía justo por debajo de los 6.190 puntos (+0,65 %), y tanto el Nasdaq como el Russell 2000 también registran alzas del 0,55 %.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE subyacente) subió un 0,2 % en mayo, elevando la tasa anual al 2,7 % y superando levemente las expectativas, lo que pone de relieve la persistente dificultad para llevar la inflación subyacente al objetivo del 2 % de la Reserva Federal.

El PIB real de Canadá se contrajo un 0,1 % en abril (frente a un +0,2 % en marzo). La caída se debió casi en su totalidad al sector industrial, cuya producción retrocedió un 0,6 %.

Los índices europeos ampliaron sus alzas al cierre de la semana. Fráncfort ( DAX : +1,6 %), París ( CAC 40 : +1,8 %) y Madrid ( IBEX 35 : +1,1 %) fueron los mercados que mostraron mayor optimismo.

La presión inflacionaria desde Francia y Alemania está reduciendo la probabilidad de nuevos recortes de tipos en la eurozona. El IPC de junio se situó en el 0,9 % interanual en Francia (vs. 0,7 % esperado) y el 2,4 % en España (vs. 2,2 % previsto).

Bloomberg informa que la UE y EE. UU. confían en alcanzar un acuerdo sobre aranceles antes de la fecha límite del 9 de julio, cuando Washington tiene previsto imponer derechos del 50 % sobre prácticamente todos los productos europeos, mientras que el bloque prepara sus propias medidas de represalia. Esto sugiere que ambas partes buscan resolver la disputa comercial.

El mercado de divisas vive una sesión tranquila en una semana turbulenta. La volatilidad de las divisas del G10 se mantiene por debajo del 0,3 %. El índice dólar repunta un 0,1 %, aunque esto no impide que el EUR/USD suba otro 0,1 % hasta 1,171. El dólar canadiense es el mayor perdedor ( USD/CAD : +0,3 %) tras la publicación de un PIB más débil de lo previsto. La libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano también caen un 0,2 % frente al dólar estadounidense.

Según Bloomberg, ocho países miembros de la OPEP+ han acordado aumentar su oferta conjunta en 411.000 barriles diarios, con discusiones en curso sobre incrementos aún mayores. El petróleo retrocedió inicialmente tras la noticia, pero ya registra modestas alzas intradía de 0,15 % y 0,3 % para el Brent y el WTI , respectivamente. Los futuros del gas natural extienden su tendencia alcista con una nueva subida del 5 %.

El aumento del apetito por riesgo, las expectativas de avances en las negociaciones comerciales y la desescalada en Oriente Medio ejercen presión sobre los metales preciosos. El oro cae un 1,6 % hasta los 3.274 dólares por onza, y la plata retrocede un 1,4 % hasta 36,15 dólares.

Las principales criptomonedas registran caídas moderadas. El Bitcoin baja un 0,7 % hasta 107.080 dólares, Ethereum cae un 1,15 % hasta 2.418 dólares, mientras que Ripple (-1,1 %) y Polygon (-0,5 %) también cotizan a la baja.

