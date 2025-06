Tres mercados a seguir la próxima semana (27.06.2025)

Los mercados financieros se encaminan hacia la segunda mitad del año tras unos meses marcados por una elevada volatilidad. Aunque junio fue un mes tranquilo en términos de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y otras economías, la situación en Oriente Medio escaló completamente. Con el alto el fuego ahora vigente entre Israel e Irán, el mercado volverá a centrar su atención en las negociaciones comerciales, una nueva temporada de beneficios empresariales y las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. En este contexto, la próxima semana será relevante para observar de cerca activos como el EUR/USD, el oro y el índice Nasdaq 100. EUR/USD Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La próxima semana estará marcada por datos macroeconómicos clave, entre ellos las cifras del mercado laboral en Estados Unidos. Debido al feriado por el Día de la Independencia el viernes, todos los mercados estadounidenses permanecerán cerrados y la publicación de los datos laborales se trasladará al jueves. Sin embargo, un evento de gran importancia para el euro y el dólar será el Foro Económico del BCE en Sintra, donde intervendrán figuras clave como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Cabe destacar que el par EUR/USD ha superado el nivel de 1,1700, por lo que los discursos de los banqueros centrales y los datos laborales de EE. UU. podrían ser determinantes para confirmar o revertir esta tendencia. Oro La desescalada de las tensiones geopolíticas a nivel global ha provocado una caída significativa del precio del oro en las últimas sesiones. El oro ha descendido a sus niveles más bajos desde finales de mayo, y ni siquiera un dólar débil ha logrado impulsar una recuperación. No obstante, es relevante señalar que los índices bursátiles estadounidenses se encuentran en máximos históricos, por lo que un repunte del riesgo y una corrección en los mercados de renta variable podrían reactivar el interés por el oro. En términos de datos macroeconómicos, las referencias más importantes serán los índices ISM de EE. UU. el martes y el jueves, seguidos por los datos del mercado laboral el jueves. Si los datos sorprenden al alza, podrían aumentar las expectativas de recortes de tipos en EE. UU. Nasdaq 100 El alto el fuego en Oriente Medio y las noticias positivas en torno a las negociaciones comerciales entre EE. UU. y otros países han llevado a los índices estadounidenses a máximos históricos. Ante la ausencia de riesgos inmediatos, el foco volverá a centrarse en los beneficios de las empresas estadounidenses. Aunque los primeros días de julio no traerán resultados empresariales de gran relevancia, el mercado comenzará a anticipar los informes de gigantes como Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft. Por supuesto, uno de los principales impulsores de las últimas subidas ha sido Nvidia, aunque sus resultados no se conocerán hasta finales de agosto.

