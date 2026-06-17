Apertura americana: A la espera de Warsh

El S&P 500 abrió ligeramente al alza (+0,1%), mientras que el Nasdaq registró ganancias más sólidas (+0,6%), impulsadas en gran medida por el rebote de las acciones de semiconductores tras las caídas de ayer. Los precios del Brent se estabilizan cerca de los 79,50 USD, mientras que el par EURUSD cotiza en torno a 1,16. El mercado espera con nerviosismo la primera reunión del FOMC bajo la presidencia de Kevin Warsh, con especial atención a las proyecciones de tasas de interés (Dot Plot) y a la posterior conferencia de prensa.

Figura 1: Panel del Nasdaq 100 (17.06.2026)

Source: XTB Research, 17.06.2026

Geopolítica

Mientras tanto, el presidente Trump continúa con su comunicación errática respecto al acuerdo con Irán. Durante la cumbre del G7 en Evian, Francia, sugirió simultáneamente que el Estrecho de Ormuz sería reabierto en uno o dos días, mientras afirmaba que el memorando actual no constituye un acuerdo definitivo, advirtiendo que si “no le gusta lo que ve”, volverá a “atacar (a Irán)”. Por ahora, los mercados parecen estar descontando esta retórica.

La ceremonia de firma está programada para el viernes. Una restauración tangible del tráfico marítimo a través del estrecho representaría un importante catalizador; pese a las garantías de la Casa Blanca, los inversores siguen mostrándose escépticos sobre un final definitivo de la saga entre Estados Unidos e Irán.

Política monetaria

Todo apunta a que las tasas de interés permanecerán sin cambios, ya que cualquier desviación respecto a la pausa actual sería considerada un acontecimiento extraordinario para el mercado. La sesión estará liderada por el recién nombrado presidente, Kevin Warsh. Aunque inicialmente se esperaba un ciclo dinámico de recortes de tasas tras el cambio de liderazgo, esas expectativas se han enfriado considerablemente. Sin embargo, se espera un cambio hacia un tono más moderado, lo que probablemente reducirá las expectativas de nuevas subidas de tasas en Estados Unidos.

El Dot Plot será fundamental. Si surge una diferencia significativa entre el discurso de Warsh y las proyecciones reales del Comité, el mercado podría ignorar la narrativa del presidente y cuestionar su capacidad para generar consenso entre los responsables de la política monetaria. En ese escenario, el dólar estadounidense podría recuperar parte de sus pérdidas recientes, especialmente a medida que disminuye la convicción sobre nuevas alzas de tasas por parte del BCE.

Análisis sectorial

El sector de los semiconductores está recuperándose, liderado por Applied Materials (+8,9%) tras anunciar una asociación con EssilorLuxottica para desarrollar gafas de alta tecnología impulsadas por realidad aumentada (AR) e inteligencia artificial (IA). La compañía también se beneficia de revisiones al alza en los precios objetivo por parte de analistas. Las ganancias observadas en empresas similares como Lam Research y ASML sugieren que el optimismo es generalizado en todo el sector.

Por el contrario, compañías maduras de software como Adobe, Cognizant y Workday están mostrando un desempeño inferior. Los inversores institucionales están mostrando un creciente escepticismo hacia los modelos de negocio SaaS (Software como Servicio). Esta debilidad también podría estar relacionada con el tradicional window dressing de cierre de trimestre, donde los fondos venden posiciones con peor rendimiento para mejorar la apariencia de sus carteras antes del cierre del segundo trimestre.

Figura 2: Mayores alzas y caídas del Nasdaq 100 (17.06.2026)



Fuente: Bloomberg, 17.06.2026

Figura 3: Mapa de calor sectorial del Nasdaq 100 (17.06.2026)

Fuente: XTB Research, 17.06.2026

Noticias corporativas

La-Z-Boy (LZB.US): El aumento en el número de tiendas impulsó un importante desempeño superior en el cuarto trimestre. El BPA ajustado alcanzó 1,26 USD , más de un 50% por encima de la estimación de consenso de 0,82 USD .

El aumento en el número de tiendas impulsó un importante desempeño superior en el cuarto trimestre. El alcanzó , más de un de la estimación de consenso de . Lionsgate Studios (LION.US): Las acciones cayeron un 6,5% después de que surgieran informes indicando que Netflix no está interesada actualmente en adquirir el estudio.

Las acciones cayeron un después de que surgieran informes indicando que no está interesada actualmente en adquirir el estudio. SpaceX (SPCX.US): El miércoles parece encaminado a convertirse en la primera sesión negativa de la compañía, con las acciones cayendo un 4,3%. El mercado espera la próxima incorporación de la empresa al índice Nasdaq 100 en las próximas semanas.

---

Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB