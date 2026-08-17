Tensión y guerra de precios en la IA: Aunque los semiconductores crecieron un 77%, la feroz competencia de las firmas chinas ha forzado rebajas de hasta el 80% en las tarifas de OpenAI y Anthropic, sembrando dudas sobre la sostenibilidad del multimillonario gasto en infraestructura (capex).

Auge energético por la geopolítica: La guerra en Oriente Medio elevó el precio del crudo a 92,55 dólares, impulsando un 42,5% los ingresos del sector energético y disparando los márgenes de refino (downstream), con casos destacados como el de Repsol, que sextuplicó su beneficio por acción.

Crecimiento histórico del S&P 500: Wall Street roza un incremento de ingresos del 15% y dispara sus beneficios un 50,4% interanual, firmando su mejor trimestre desde 2021 gracias a una mejora generalizada en la práctica totalidad de sus sectores.

Los resultados de las empresas del S&P 500 están cerca de cumplir otro hito. Si el crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre se cierra en el 15%, a falta de algunas compañías por presentar, sería la mayor tasa de crecimiento de los ingresos desde el cuarto trimestre del 2021, donde fue del 16,1%. Y lo mejor es que esto no se debe únicamente al sector tecnológico o la IA, sino que todos los vectores están reportando crecimientos con respecto al mismo trimestre del año anterior y con 5 de los 11 sectores consiguiendo un crecimiento de doble dígito de los ingresos. Por su parte, los beneficios crecieron casi un 50,4% interanual, lo que supone la tasa de crecimiento más alta desde el segundo trimestre del 2021. Es el segundo trimestre consecutivo en el que los beneficios de las empresas del S&P 500 han aumentado en más de un 20% y el séptimo consecutivo de crecimientos de doble dígito.

El sector energético se beneficia de la guerra en Oriente Medio

El sector energético ha sido uno de los grandes beneficiados del contexto actual. La guerra en Oriente Medio ha distorsionado al mercado, disparando la inflación y poniendo de nuevo a los bancos centrales en el foco. Sin embargo, al sector energético le ha brindado una oportunidad. En concreto, el crecimiento de sus ingresos interanual ha sido del 42,5% con respecto al segundo trimestre del 2025, donde el precio medio del petróleo fue de 63,68$ el barril, frente a los 92,55$ del segundo trimestre del 2026. Y dentro de la industria, el subsector que mejor lo ha hecho ha sido el conocido como downstream, que consiste en el refino y comercialización de petróleo y gas, con un crecimiento de los ingresos del 53%. En España tenemos el ejemplo de Repsol, que consiguió un aumento de los ingresos de más del 35% y un beneficio por acción 6 veces superior al del segundo trimestre del 2025. De hecho, el principal impulsor fue el segmento industrial, donde se recoge el negocio de refino y en el que el margen de refino fue de 14$ el barril frente a los 5,9$ del segundo trimestre del 2025. Esto permitió a la empresa anunciar un aumento de 150 millones de euros en su programa de recompra de acciones y una tercera ronda de recompras en octubre.

La IA sigue en el punto de mira

Pero esto no es todo. La tecnología también está de dulce y los ingresos han crecido un 35,9% interanual, con el segmento de semiconductores y equipamiento experimentando un incremento del 77%.

Sin embargo, aunque el optimismo alrededor de la IA sigue disparado, nosotros tenemos algunas dudas sobre la sostenibilidad de esta tendencia. La relación está clara y mientras los hiperescaladores junto con Anthropic y OpenAI sigan invirtiendo en la IA miles de millones de dólares cada año, con semejantes tasas de crecimiento en el capex, el resto de la cadena de valor del sector va a crecer. Pero la sostenibilidad de las inversiones de algunas de estas empresas son bastante cuestionables. No solo por la competencia entre las empresas americanas, sino por el crecimiento de las chinas.

ChatGPT y Anthropic rebajan precios

ChatGPT ha rebajado el precio de GPT-5.6 Luna desde 1$ hasta 0,2$ por cada millón de tokens de entrada y de 6$ a 1,2$ por cada millón de tokens de salida. Por su parte, Anthropic lanzó Opus 5 con una tarifa de 5$ por millón de tokens de entrada y 25$ por millón de tokens de salida, lo que supone la mitad que el modelo Fable 5. Además, la compañía canceló esta semana un aumento de precios que tenía planeado para el Sonnet 5 que se iba a producir en septiembre. Aunque las compañías no lo digan, está claro que la presión de los modelos chinos está afectando a la demanda, con muchas empresas buscando soluciones para reducir su elevada factura de inteligencia artificial. El coste por millón de tokens también es cada vez más barato, pero para empresas que están destruyendo caja la rebaja de precios está posiblemente muy ligada a la consecución de nuevos clientes. Además, hablamos de recortes de entre el 50% y el 80%, lo que refleja incluso urgencia.

Si la competencia china sigue creciendo y los consumidores buscan alternativas más baratas, los grandes planes de inversiones del sector pueden reducirse, lo que también se transmitirá a toda la cadena de valor y por tanto llegará a los fabricantes de chips y equipamiento para chips. Todo esto ocurre con Anthropic buscando salir en octubre a bolsa con una valoración de 2 trillions de dólares, lo que de conseguirse rompería el récord de SpaceX.

Las valoraciones de momento acompañan. De hecho, incluso en China los múltiplos se han disparado. El Shanghai’s Star 50, que recoge la evolución de las 50 empresas más grandes y líquidas de las tecnológicas chinas, está cotizando a más de 150 veces beneficios de los últimos 12 meses, lo que supera las 35 veces del Nasdaq 100. Ahora bien, si las empresas como Anthropic o OpenAI retrasan demasiado su salida a bolsa, podrían ver un recorte de valoración importante. Pensamos que esto puede producirse si las empresas chinas siguen avanzando, ya que la tesis que hay detrás de esos múltiplos es precisamente que las tecnológicas chinas recortarán distancia con respecto a las americanas. El optimismo es tal en China que el índice ya ha subido un 29% en este 2026 mientras que el resto de índices del país apenas está plano. El consenso de analistas espera que los beneficios por acción del índice suba más de un 200% interanual en el 2026 y un 40% adicional en 2027, y parte de ese crecimiento venga probablemente de robar cuota de mercado a compañías americanas.

En definitiva, mientras la marea esté alta no sabremos a ciencia cierta quién está desnudo, pero cuando baje la marea, veremos las vergüenzas del mercado.