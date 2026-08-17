Riesgo para el carry trade y mayor volatilidad: La divergencia entre una FED pausada y un Banco de Japón restrictivo impulsará al yen y podría desencadenar un desmantelamiento masivo de posiciones de carry trade, alterando la estrategia de los arbitrajistas en los próximos meses.

Endurecimiento monetario en Japón: El Banco de Japón contempla subir tipos en septiembre (el mercado le otorga un 80% de probabilidad), llevando los rendimientos del bono a 5 años a máximos históricos y situando los tipos en sus niveles más altos en 31 años.

Moderación de la FED por desaceleración en EE. UU.: La baja inflación intermensual (0,1%) y la fuerte caída de las ventas minoristas (-0,6%) reducen la probabilidad de una subida de tipos en septiembre al 30,4%, ya que el mercado prevé que la FED priorice proteger la actividad económica y el empleo.

El dato de inflación reafirmó aún más las expectativas del mercado de que en septiembre no habrá subida de tipos por parte de la FED. Si hace una semana se estimaba una probabilidad del 44,4% de subida de 25 puntos básicos, ahora ha bajado al 30,4%. ¿Qué está pasando?

La inflación y el mercado laboral condicionan las expectativas de subidas de tipos de la FED

La caída de la inflación fue muy leve, ya que hablamos de una décima en la interanual hasta el 3,4% frente al 3,5% del mes de junio. Sin embargo, la intermensual fue de tan solo el 0,1%, lo que implica una tasa anualizada del 1,2%. Los riesgos inflacionarios continúan, con el precio medio del barril de brent en agosto un 1,4% por encima de la media de julio, pero el mercado cree que la FED primará mucho más el mercado laboral que la inflación.

De hecho, esta visión se vio reforzada después del informe de ventas minoristas, donde se mostró una caída del -0,6% intermensual frente al avance del 0,1% esperado. Esto refuerza mucho más la idea de que la economía americana está ralentizándose y de que una subida de tipos podría suponer un duro varapalo. Nosotros creemos que frenar la inflación debería ser el objetivo prioritario de la FED, aunque es cierto que viendo la dinámica de precios sería prudente no subir tipos en septiembre.

Japón dará mucho que hablar los próximos meses

En Japón estamos viendo revuelo y el yen podría ganar fuerza. Según fuentes anónimas, el Banco de Japón podría subir tipos en la reunión de septiembre y acelerar el ritmo de subidas de tipos. De hecho, el mercado ya le asigna una probabilidad del 80% a la subida de septiembre y el rendimiento de los bonos del gobierno a 5 años ha alcanzado un máximo histórico.

La aceleración en la política monetaria de Japón puede tener varias consecuencias. La primera de ellas es que el yen cobre fuerza a medida que se suben tipos y en Estados Unidos la FED no los sube. Además, si se extreman las expectativas podríamos ver incluso un cierre masivo de posiciones de carry trade, potenciando incluso más al yen, aunque esto depende en parte de que los precios del petróleo, que cotizan en dólares, no se vuelvan a disparar.

La otra consecuencia es un impacto negativo en la economía, ya que actualmente los tipos se encuentran en su nivel más alto de los últimos 31 años, por lo que una política demasiado restrictiva podría hundir a la economía japonesa.

Como siempre, estas expectativas pueden cambiar de un momento a otro, pero desde luego nos esperan unos meses de muchos movimientos y de un alto riesgo de que los arbitrajistas tengan que alterar sus posiciones.