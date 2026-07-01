Apertura americana: el mercado bajo presión por los datos de EE.UU. y la falta de señales de Kevin Warsh

Los principales índices estadounidenses iniciaron la sesión por debajo de los niveles de cierre anteriores, después de que las últimas publicaciones macroeconómicas deterioraran ligeramente el sentimiento de los inversionistas y presionaran el ánimo del mercado en el corto plazo. Los participantes reaccionan principalmente a una serie de datos más débiles del sector manufacturero y a señales de un enfriamiento gradual del mercado laboral, lo que aumenta la incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento de la economía durante los próximos meses.

El Índice ISM Manufacturero y las lecturas finales del PMI Manufacturero de Estados Unidos se ubicaron por debajo de las expectativas, apuntando a una clara desaceleración de la actividad industrial y a una menor dinámica en los nuevos pedidos. Al mismo tiempo, el informe ADP mostró que el empleo del sector privado aumentó en 98.000 puestos durante junio, también por debajo de las previsiones, lo que sugiere que el mercado laboral sigue siendo resiliente, aunque comienza a perder impulso de forma gradual.

Al mismo tiempo, Kevin Warsh, en su primera aparición pública a nivel global como presidente de la Reserva Federal, mantuvo un tono muy prudente y volvió a evitar entregar cualquier orientación respecto a la decisión sobre tasas de interés prevista para julio. Warsh destacó que el banco central no anticipará sus próximos movimientos, reafirmando el alejamiento de la denominada forward guidance y poniendo un mayor énfasis en la evolución de los datos, especialmente de la inflación y del mercado laboral. Asimismo, reiteró que restablecer la estabilidad de precios sigue siendo la principal prioridad, mientras que la reciente caída de la volatilidad y de los rendimientos de los bonos refleja un entorno macroeconómico más estable.

Sus declaraciones también abordaron la transformación tecnológica, al señalar que Estados Unidos podría convertirse en uno de los principales beneficiarios del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), impulsando tanto la productividad como el crecimiento económico de largo plazo. Además, anunció la creación de grupos de trabajo especiales destinados a redefinir la forma en que la Reserva Federal opera y comunica sus decisiones, reflejando un debate más amplio sobre la política monetaria en un entorno de elevada incertidumbre.

Fuente: XTB Research

Noticias corporativas

Fuente: XTB Research

Meta (META.US) avanza con fuerza después de que diversos medios informaran que la compañía está evaluando lanzar su propia plataforma de computación en la nube, con el objetivo de comercializar el exceso de capacidad informática utilizada para el desarrollo de inteligencia artificial. Según los reportes, Meta estudia ofrecer a sus clientes acceso tanto a sus modelos de IA como a su infraestructura de cómputo, posicionándose como un potencial competidor de grandes proveedores de servicios en la nube como Amazon, Microsoft y Google. Esta estrategia permitiría monetizar de forma más eficiente las inversiones multimillonarias realizadas en centros de datos y reducir la dependencia de los ingresos por publicidad. Los inversionistas reaccionaron positivamente, considerando esta iniciativa como un nuevo motor de crecimiento de largo plazo en uno de los segmentos de mayor expansión del mercado tecnológico.

Sony (SONY.US) anunció que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos videojuegos de PlayStation se lanzarán exclusivamente en formato digital, poniendo fin a la producción de discos físicos para nuevos títulos. Los juegos publicados antes de esa fecha seguirán estando disponibles en formato físico. La compañía explicó que la creciente popularidad de la distribución digital y el cambio en las preferencias de los jugadores son los principales motivos detrás de esta decisión.

Nike (NKE.US) decepcionó al mercado con sus resultados, llevando la acción hasta su nivel más bajo en más de una década. La reacción negativa se debió principalmente a unas perspectivas débiles y a los persistentes desafíos de demanda, especialmente en China. No obstante, los analistas consideran que la compañía podría retomar gradualmente la senda de crecimiento gracias a los cambios estratégicos implementados por la nueva administración y al renovado portafolio de productos, aunque estiman que el proceso de recuperación será más largo de lo previsto inicialmente.

ServiceNow (NOW.US) sube con fuerza después de que los analistas de Guggenheim mejoraran su recomendación sobre la acción. Según la firma, la reciente corrección ha vuelto más atractiva su valoración, mientras que la sólida posición de la compañía en el mercado de software empresarial y el crecimiento de sus soluciones basadas en inteligencia artificial continúan respaldando el potencial de crecimiento de sus ganancias.

Constellation Brands (STZ.US) avanza a pesar de haber reportado ingresos inferiores a las expectativas durante el primer trimestre. Los inversionistas centraron su atención en unas ganancias superiores a las previstas, el sólido desempeño del segmento de cerveza y la mejora en las perspectivas de flujo de caja libre. El optimismo también fue respaldado por el anuncio de un dividendo trimestral de 1,03 dólares por acción, junto con la continuidad del programa de recompra de acciones y la confirmación de sus proyecciones para el conjunto del ejercicio.