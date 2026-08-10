¿Por qué suben hoy las acciones de Super Micro Computer?

Super Micro Computer se dispara en Wall Street a las puertas de sus resultados trimestrales. En concreto, las acciones de Super Micro Computer repuntan un 5,2% intradía hasta los 32,7$.

¿Es la publicación de resultados la causa de la subida?

Solo en parte. Es cierto que mañana martes 11 de agosto, tras el cierre de Wall Street (17:00 hora del Este de EE. UU.), Supermicro presentará sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 (finalizado el 30 de junio), con la conferencia con analistas prevista también para las 17:00 del mismo día. Esa expectativa genera un componente lógico de “posicionamiento previo” en el precio, algo habitual cuando el mercado anticipa una publicación relevante.

Sin embargo, el detonante original de este repunte hay que buscarlo en el adelanto de resultados (business update) que la compañía publicó el 21 de julio, en el que sorprendió muy positivamente al mercado con dos anuncios clave:

• Una cartera de pedidos (backlog) récord, con nuevos pedidos superiores a 60.000 millones de dólares recibidos solo en el cuarto trimestre fiscal, el nivel más alto de su historia.

• Una revisión al alza muy significativa del margen bruto, ahora esperado entre el 15% y el 17% frente a la guía previa del 8,2%-8,4% ofrecida en mayo, atribuida a un “mix de clientes y productos favorable”.

Ese anuncio disparó el valor más de un 20% en una sola sesión a finales de julio, y desde entonces la acción ha mantenido un sesgo alcista, incluyendo la subida del pasado viernes (+5,85%) y la de hoy. Por tanto, las acciones de Super Micro Computer se encuentran inmersas en un rally que continúa, reforzado ahora por la proximidad de la confirmación oficial de esas cifras.

¿Qué podemos esperar del informe de mañana de Super Micro Computer?

El consenso del mercado descuenta un trimestre de fuerte crecimiento apoyado en la demanda de servidores de inteligencia artificial. Se espera una facturación de aproximadamente 11.563 millones de $ para el cuarto trimestre fiscal, un beneficio neto en torno a los 631 millones de $ y un EBITDA cercano a los 761 millones de $. La propia compañía ha guiado ingresos de entre 11.000 y 12.500 millones de dólares, aunque advirtió que probablemente cerraría en la parte baja de ese rango.

Los puntos que el mercado vigilará de cerca en la presentación de mañana son:

1. Confirmación del margen bruto dentro del rango 15%-17% anunciado en julio, sobre cifras auditadas.

2. La guía para el primer trimestre fiscal de 2027, que dará pistas sobre si la mejora de márgenes es sostenible o puntual.

3. El ritmo de conversión del backlog de 60.000 millones en ingresos reales en los próximos trimestres.

4. Comentarios sobre costes de componentes, especialmente memoria DRAM, cuyo repunte de precios ya ha afectado a fabricantes como Micron.

A pesar del fuerte rebote de las últimas semanas, la acción cotiza todavía muy por debajo de sus máximos: con el precio actual de 32,7$, el valor requiere una subida del 79,7% para alcanzar su máximo de 52 semanas en los 58,78$. La capitalización bursátil se sitúa en los 21.198 millones de $, con el valor cotizando a un múltiplo de 17,14 veces beneficios.

Los riesgos que siguen sobre la mesa de Super Micro Computer

Más allá del entusiasmo por la demanda de infraestructura de IA, persisten varios frentes de incertidumbre que explican por qué el consenso analista sigue siendo mayoritariamente neutral y no eufórico:

• Dependencia de Nvidia: la mayor parte del negocio de servidores de Supermicro está ligada a los chips de Nvidia, lo que concentra el riesgo si cambian las dinámicas de suministro o de diseño de sus grandes clientes.

• Investigaciones regulatorias abiertas: el consejo de administración mantiene una revisión sobre asuntos de control de exportaciones vinculados a la oficina en Taiwán y a una investigación sobre posible desvío de chips.

• Historial reciente de gobernanza: la compañía ya sufrió el año pasado un fuerte castigo bursátil por debilidades detectadas en sus controles internos, un antecedente que el mercado no ha olvidado.

• Presión de costes de componentes: el encarecimiento de la memoria DRAM podría erosionar parte de la mejora de márgenes anunciada si no se traslada adecuadamente a los precios de venta.

Precio de las acciones de Super Micro Computer

Fuente: Plataforma de XTB

Gráfica de Super Micro Computer con velas de 15 minutos

El mercado busca confirmar si las cifras preliminares que conocimos en julio se sostienen y si la compañía ofrece una guía sólida para el primer trimestre de su año fiscal 2027. Con un potencial de revalorización moderado según los precios objetivo actuales, la sesión de mañana será determinante para saber si el rally de Supermicro tiene continuidad o si el mercado ya ha descontado buena parte de las buenas noticias.

¿Cómo comprar acciones de Super Micro Computer?

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