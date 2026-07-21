Apertura americana: Los semiconductores impulsan el rebote

Conclusiones clave Los semiconductores lideran el rebote de Wall Street, con el Nasdaq avanzando más de 1% en los futuros.

General Motors, Nebius y 3M destacan entre las compañías con noticias positivas, mientras que Northrop Grumman y Eli Lilly cotizan a la baja.

El US100 continúa dentro de un rango de consolidación, con los 29.750 puntos como nivel técnico clave para confirmar un cambio en la tendencia bajista.

La sesión del martes está trayendo de vuelta el apetito por riesgo a los principales mercados. Las ganancias se extienden desde Asia hacia Europa y Estados Unidos. El principal impulso proviene del rebote del sector de semiconductores tras un período de fuertes ventas. La mayoría de los índices bursátiles estadounidenses registra avances inferiores al 0,5%, mientras que el Nasdaq lidera las ganancias, con sus futuros subiendo claramente más de 1%. Un giro más pesimista en la narrativa proviene de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá. Estas medidas afectan principalmente a productos de consumo regional, como el vino y el equipamiento deportivo, además de materiales de construcción. Otro factor secundario, aunque relevante para el sentimiento del mercado, es la posibilidad de un alto el fuego de 10 días entre Estados Unidos e Irán. A pesar de la fragilidad que han demostrado los acuerdos y los intentos de desescalada entre ambos países, el mercado continúa otorgando importancia a este tipo de noticias. Noticias de empresas General Motors (GM.US): El fabricante estadounidense presentó resultados del segundo trimestre de 2026 que sorprendieron positivamente al mercado. Los ingresos alcanzaron 48.000 millones de dólares , frente a los 47.000 millones esperados, mientras que el BPA fue de 3,57 dólares , por encima de los aproximadamente 3,20 dólares previstos. Uno de los aspectos más positivos fue la mejora de las proyecciones para todo el ejercicio fiscal en varios indicadores operativos clave. Sin embargo, la acción no muestra una reacción significativa.

El fabricante estadounidense presentó resultados del que sorprendieron positivamente al mercado. Los ingresos alcanzaron , frente a los esperados, mientras que el fue de , por encima de los aproximadamente previstos. Uno de los aspectos más positivos fue la mejora de las proyecciones para todo el ejercicio fiscal en varios indicadores operativos clave. Sin embargo, la acción no muestra una reacción significativa. Nebius (NBIS.US): Una de las compañías líderes del sector "neo-cloud" sube cerca de 6% en la apertura, después de que Nvidia revelara una participación de 9,3% en la empresa.

Una de las compañías líderes del sector sube cerca de en la apertura, después de que revelara una participación de en la empresa. Eli Lilly (LLY.US): La farmacéutica fue demandada por Novo Nordisk . Según la información publicada, la compañía danesa acusa a Eli Lilly de diversas prácticas desleales y contrarias a los consumidores, principalmente relacionadas con el marketing. Hasta el momento, Eli Lilly no ha emitido comentarios. La acción cae alrededor de 1% .

La farmacéutica fue demandada por . Según la información publicada, la compañía danesa acusa a de diversas prácticas desleales y contrarias a los consumidores, principalmente relacionadas con el marketing. Hasta el momento, no ha emitido comentarios. La acción cae alrededor de . Northrop Grumman (NOC.US): El contratista estadounidense del sector defensa presentó sus resultados. A pesar de registrar ingresos y pedidos récord, la caída del margen operativo desde 13,8% hasta 10% está provocando un descenso cercano al 8% en la acción.

El contratista estadounidense del sector defensa presentó sus resultados. A pesar de registrar ingresos y pedidos récord, la caída del margen operativo desde hasta está provocando un descenso cercano al en la acción. 3M (MMM.US): La compañía presentó resultados del segundo trimestre de 2026 significativamente superiores a las expectativas del mercado. Un fuerte aumento del BPA hasta 2,24 dólares y unos ingresos de 6.500 millones de dólares , junto con una mejora en las previsiones para todo el año, impulsan la acción alrededor de 6% en la apertura.

La compañía presentó resultados del segundo trimestre de 2026 significativamente superiores a las expectativas del mercado. Un fuerte aumento del hasta y unos ingresos de , junto con una mejora en las previsiones para todo el año, impulsan la acción alrededor de en la apertura. SaaS: Morgan Stanley publicó una serie de informes y recomendaciones sobre compañías del sector Software como Servicio (SaaS). Aunque el banco destacó una visión positiva y calificó al sector como atractivo, el mercado se centró casi exclusivamente en los aspectos negativos, provocando caídas de hasta 5% en varias acciones del sector durante la apertura. Datos macroeconómicos Cuarenta minutos después del cierre de la sesión en Estados Unidos, el Instituto API publicará su informe semanal sobre los inventarios de petróleo crudo en el país. El mercado espera una nueva disminución semanal de aproximadamente 0,5 millones de barriles.

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