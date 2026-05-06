Apertura de Mercado de EE. UU.: Wall Street sube impulsado por la caída del petróleo y el optimismo en tecnología

La perspectiva de paz en Oriente Medio impulsó el optimismo de los inversores, aumentando el apetito por riesgo y generando un fuerte interés comprador en las principales acciones tecnológicas, mientras ejercía una presión significativa sobre las empresas de petróleo y gas.

El US500 y el US100 están subiendo cerca de un 1% una hora después de la apertura de la sesión en EE. UU., aunque un acuerdo de paz con Irán , basado en las demandas “maximalistas” de Estados Unidos, aún parece incierto.

Las nóminas privadas en EE. UU. se situaron ligeramente por debajo de las expectativas en 109 mil frente a las previsiones de 120 mil , pero claramente por encima del dato previo de 69 mil .

Según The New York Times , el Tesoro de EE. UU. estaría considerando añadir acciones a las denominadas “ Trump Accounts ”.

Arista Networks cotiza a la baja tras sus resultados, mientras que Disney y AMD registran fuertes ganancias, mejorando el sentimiento en todo el sector más amplio de semiconductores.

US500 (intervalo D1)

El US500 alcanzó nuevos máximos históricos cerca de los 7.400 puntos. El índice cotiza ahora casi un 20% por encima de los mínimos de corrección local registrados a finales de marzo. Si el patrón de abril de 2025 vinculado al pánico por la guerra comercial se repitiera, el índice aún podría tener margen para mayores subidas. La actual temporada de resultados sigue siendo muy sólida y sugiere que las elevadas valoraciones de las empresas estadounidenses no están completamente desconectadas de los fundamentos del mercado.

Entre las acciones tecnológicas, se observa debilidad en los productores de chips de memoria, incluyendo Sandisk, así como en el gigante de redes en la nube Arista Networks. Mientras tanto, los sectores de semiconductores, electrónica y metales registran fuertes ganancias, respaldados por el aumento de los precios del oro y la plata.



Fuente: xStation

Noticias corporativas

Las empresas mineras, aerolíneas y operadores de cruceros subieron tras informes que sugieren un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán respecto a un memorando destinado a poner fin a la guerra. Al mismo tiempo, las empresas energéticas y los productores de fertilizantes se vieron presionados, ya que los mercados comenzaron a descontar la posibilidad de una mayor oferta de petróleo. El sector de semiconductores se mantuvo mixto tras el reciente rally impulsado por la inteligencia artificial, aunque algunas acciones tecnológicas continuaron avanzando.

AMD y Super Micro Computer subieron mientras los inversores continúan descontando una fuerte demanda de infraestructura de IA y centros de datos .

Advanced Micro Devices avanzó un 4% tras publicar una guía de su segmento de chips de IA que superó las expectativas del mercado.

Alphabet subió tras resultados del primer trimestre mejores de lo esperado de Verily , aunque la compañía aún señaló un entorno empresarial desafiante de cara a 2026 .

Apollo Global se fortaleció tras superar el billón de dólares en activos bajo gestión , reforzando las expectativas de continuas entradas de capital en activos alternativos .

Compass registró fuertes ganancias tras presentar resultados trimestrales superiores a lo esperado y emitir una guía de ingresos para el segundo trimestre por encima del consenso de Wall Street.

CVS Health avanzó tras elevar su guía anual, respaldada por una mejora en la rentabilidad de su negocio de seguros .

GE Aerospace subió tras aumentar su previsión anual de EBITDA , impulsando aún más el sentimiento hacia el sector aeroespacial .

KKR avanzó tras superar las expectativas del mercado en ventas trimestrales, con inversiones en infraestructura y energía que continúan respaldando el crecimiento.

JPMorgan señaló que la mejora de las condiciones industriales y los esfuerzos de reestructuración podrían apoyar las ganancias de 3M en los próximos trimestres.

Super Micro Computer se disparó un 13% tras mejoras en márgenes y señales de un mejor control de costes relacionados con entregas de servidores de IA .

TransMedics se desplomó un 21% después de que Needham rebajara la acción a “mantener” tras resultados trimestrales más débiles de lo esperado.

Uber subió un 9% tras emitir una guía de reservas brutas superior a lo esperado, lo que sugiere una demanda del consumidor resiliente a pesar de las tensiones geopolíticas.

Veracyte avanzó un 14% tras resultados trimestrales que superaron las estimaciones de consenso de Wall Street.

Acciones de Arista Networks (intervalo D1)

Arista Networks reportó sólidos resultados del primer trimestre, pero los inversores se centraron en la presión sobre márgenes y en una previsión anual que no cumplió completamente con las elevadas expectativas. Los ingresos aumentaron un 35% interanual hasta $2.710 millones, por encima de la estimación de consenso de $2.610 millones. El BPA ajustado alcanzó $0,87, frente a los $0,66 del año anterior, mientras que el crecimiento de facturación se aceleró al 54% interanual. A pesar de esto, las acciones de ANET cayeron casi un 14% en el trading posterior al cierre. La principal preocupación fue la guía de margen operativo ajustado para el segundo trimestre de 46–47%, por debajo del 47,8% del primer trimestre y del 48,8% del año pasado. Arista también elevó su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 al 27,7%, pero los analistas esperaban un rango más cercano al 28–30%.

El networking de IA sigue siendo el principal motor de crecimiento de la compañía. Arista lanzó nuevas ópticas XPO refrigeradas por líquido para centros de datos de IA de próxima generación e introdujo un “universal AI spine” basado en su plataforma 7800, diseñado para soportar cargas de trabajo de IA a gran escala. Wall Street mantiene una visión ampliamente positiva. Morgan Stanley mantuvo su calificación de Overweight, calificando a Arista como “una de las formas más limpias de exponerse al ciclo de networking de IA”. El principal debate está cambiando desde la fortaleza de la demanda hacia si Arista puede asegurar suficiente oferta para satisfacer eficientemente la demanda impulsada por la IA.