Las acciones de Banco Sabadell descuentan su megadividendo

Las acciones de Banco Sabadell llegaron a caer cerca de un 14 % en la apertura de la sesión de este miércoles, aunque posteriormente moderaron parte del descenso. El valor se sitúa hoy en la parte baja del selectivo español, pero este movimiento no responde a noticias corporativas negativas ni a un deterioro del negocio. La razón es puramente mecánica: el ajuste automático del precio por el pago de su megadividendo.

Las acciones de Banco Sabadell descuentan dividendo

Como es habitual en los mercados financieros, el precio de la acción se ajusta a la baja en la apertura en una cuantía equivalente al dividendo bruto que se va a repartir. Esto refleja que los inversores que compren acciones a partir de hoy ya no tendrán derecho a percibir este pago. Ayer martes 26 fue el último día para poseer acciones del Banco Sabadell y tener derecho al dividendo que se abonará este viernes 29 de mayo.

El pago aprobado es de 0,50 € por acción. Tras aplicar la retención del 19 % a Hacienda, la cuantía neta se queda en 0,405 € por título.

A cierre de ayer, este dividendo especial representaba una rentabilidad del 14,52 %, una cifra muy elevada que explica por qué el ajuste del precio es tan visible en la cotización de hoy.

En resumen:

Dividendo bruto: 0,50 €

Dividendo neto: 0,405 €

Retención: 19 %

Rentabilidad por dividendo: ~14,52 %

Efecto en la cotización: caída equivalente al importe del dividendo

Este tipo de movimientos no reflejan un cambio en la valoración fundamental del banco, sino un ajuste técnico que desaparecerá en cuanto el mercado vuelva a poner en precio las expectativas de negocio.

Las acciones de Banco Sabadell acumulan una caída del 12,75% en lo que va de 2026,

¿Cómo comprar acciones de Banco Sabadell en XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Banco Sabadell (SAB.ES), una de las entidades financieras más relevantes del mercado español y un valor seguido de cerca por los inversores que buscan exposición al sector bancario europeo.

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