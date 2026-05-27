Resumen de mitad de sesión: Stoxx 50 sube gracias al músculo de los semis

- El Euro Stoxx 50 avanza apoyado por ASML e Infineon
- Coatue de Philippe Laffont aumenta con fuerza su posición en ASML y reduce Nvidia
- UBS refuerza el sentimiento alcista
- Pese al retroceso del petróleo, Bitcoin y metales siguen débiles, mientras el Nasdaq 100 sube en futuros, mostrando un mercado que premia tecnología dura y penaliza activos defensivos
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El Euro Stoxx 50 sube más de 0,3% hoy, con el sentimiento en los mercados europeos apoyado por las ganancias de los gigantes de semiconductores ASML e Infineon. Las acciones de ASML avanzan casi 3%, mientras que Infineon suma alrededor de 2%. El DAX alemán sube un 0,4%, el CAC40 francés añade casi 0,8%, y el FTSE 100 británico queda rezagado con un avance de apenas 0,15%.
En EE. UU., el sentimiento también es positivo: los futuros del Nasdaq 100 (US100) suben casi 0,7% antes de la apertura de Wall Street. El petróleo cae alrededor de 2,5%, pero pese al retroceso del crudo, Bitcoin sigue debilitándose y ya acumula una caída cercana al 10% desde los máximos locales recientes. Los metales preciosos también están bajo presión: la plata cae casi 3% y el oro extiende las ventas de ayer con otro –1,6%. El EUR/USD registra ligeras subidas.
Gráfico STOXX 50
Fuente: xStation5
El multimillonario Philippe Laffont apuesta por ASML mientras UBS la señala como la “mejor acción de semiconductores” de Europa
El boom de la IA ha centrado la atención de los inversores principalmente en los diseñadores de chips como Nvidia. Sin embargo, el gestor multimillonario Philippe Laffont, fundador de Coatue Management, está apostando por otra parte crítica de la cadena de suministro: ASML, la compañía que fabrica las máquinas esenciales para producir los chips más avanzados del mundo.
En el primer trimestre, Coatue construyó una posición significativa en ASML Holding, comprando 510.000 acciones por un valor aproximado de 655,4 millones de dólares, mientras reducía su exposición a Nvidia. El movimiento sugiere que algunos inversores buscan exposición no solo a los diseñadores de chips, sino también a las empresas de infraestructura de semiconductores, sin las cuales la revolución de la IA sería imposible.
El sentimiento alcista en torno a ASML también se refleja en Wall Street. Los analistas de UBS calificaron recientemente a ASML como la mejor acción de semiconductores de Europa, destacando su posición dominante en litografía EUV, una tecnología esencial para fabricar procesadores avanzados de IA.
A medida que el gasto global en semiconductores se acelera, ASML es vista cada vez más como una de las empresas estratégicamente más importantes de toda la cadena tecnológica mundial.
Fuente: xStation5
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