El DILEMA de Micron: ¿es una BURBUJA?

El repunte bursátil de Micron Technology, que ronda el 900%,no parece que sea la típica burbuja y la clave es la siguiente: la IA. La empresa ha pasado de fabricar memoria RAM convencional a liderar el mercado de memorias de alto rendimiento (HBM), un recurso crítico para eliminar los cuellos de botella de procesamiento en las GPUs avanzadas de Nvidia y AMD. ¿Aún le queda potencial a AMD?

Las claves de Micron

Micron se centra en las HBM3E, que consumen un 30% menos de energía que el de sus competidores, lo que supone una ventaja crítica en la gestión térmica de los centros de datos. Recordemos que la energía es uno de los puntos clave de los centros de datos, por lo que cualquier ahorro de costes supone una gran ventaja.

Esta ventaja tecnológica se ha traducido en un giro financiero sin precedentes, revirtiendo las pérdidas operativas registradas entre 2023 y 2024 para dar paso a una explosión de resultados a principios de 2026. En el segundo trimestre fiscal de 2026, la compañía reportó ingresos por 23.860 millones de dólares, un beneficio neto de 13.785 millones y un extraordinario margen operativo del 67%, impulsado por el cambio de su mix de ventas hacia productos premium. Asimismo, Micron cuenta con toda su capacidad de producción de HBM totalmente vendida para los próximos años mediante contratos a largo plazo y prepagos garantizados por parte de los gigantes tecnológicos, consolidando un sólido poder de fijación de precios.

No obstante, el futuro de Micron enfrenta amenazas asociadas a la propia naturaleza del sector de semiconductores. El principal riesgo estructural es la sobrecapacidad de producción global, dado que la compañía planea invertir 25.000 millones de dólares este año y hasta 200.000 millones en los próximos ejercicios, lo que podría saturar el mercado y desplomar los precios si la demanda de inteligencia artificial se ralentiza.

Análisis técnico de Micron

El gráfico diario de Micron muestra una estructura marcadamente alcista tras haber roto con fuerza una zona de consolidación prolongada en torno a los 450 dólares. Desde ese quiebre, el precio ha desarrollado un rally parabólico que lo sitúa actualmente en los 923,17 dólares, cotizando muy por encima de sus soportes dinámicos. Tanto la media móvil de 14 periodos (784,74) como la de 28 periodos (660,19) presentan una pendiente fuertemente positiva, lo que confirma que el control del mercado sigue estando del lado de los compradores y que el sesgo alcista de fondo permanece intacto.

Por el lado de los indicadores de impulso, el panorama técnico respalda la solidez del movimiento, aunque sugiere una pausa lógica a corto plazo. El ADX se sitúa en 36,75 y con trayectoria ascendente, lo que valida que la tendencia actual es fuerte y no un mero rebote especulativo. Si bien el RSI en 75,60 se encuentra en la zona de sobrecompra, lo que explica las sutiles velas de toma de beneficios en los máximos recientes, en mercados con fuerte momentum esto suele anticipar un descanso lateral o un retroceso controlado hacia la media de 14 periodos. Esta corrección técnica sería saludable para limpiar el mercado antes de intentar asaltar la resistencia psicológica de los 1.000 dólares.