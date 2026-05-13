Apertura de Mercado en EE.UU.: ¿La Inflación Más Alta Limitará las Ganancias?

El mercado bursátil estadounidense abrió ligeramente a la baja hoy. El S&P 500 retrocede 0,2%, mientras que el NASDAQ Composite cae 0,1%. Las ganancias podrían verse limitadas por el resurgimiento de los temores inflacionarios, luego de que el dato de inflación PPI publicado hoy superara ampliamente las expectativas. Nvidia comienza la jornada con una sólida subida de 1,6%, mientras su CEO, Jensen Huang, viajó junto a Donald Trump para visitar a Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos se encuentra actualmente en Beijing y se reunirá con el secretario general del Partido Comunista de China a las 3:15 AM hora del Reino Unido. Este es, por lejos, el evento más esperado de la semana. La atención estará centrada tanto en los titulares relacionados con el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países como en cualquier actualización sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque en el corto plazo el cierre del Estrecho de Ormuz no representa un problema importante para Xi debido al elevado nivel de reservas estratégicas, en el largo plazo podría transformarse en un factor complejo, considerando que más del 55% de las importaciones de petróleo de China provienen de Medio Oriente.

Mientras tanto, representantes del banco de inversión Morgan Stanley mostraron optimismo respecto a las perspectivas generales del mercado, elevando sus proyecciones para el índice S&P 500 hacia finales de 2026.

Datos macroeconómicos

La Oficina de Estadísticas Laborales publicó los datos de inflación de precios al productor, que sorprendieron al mercado al ubicarse significativamente por encima del consenso. La medida principal subió 6% interanual, el aumento más fuerte desde diciembre de 2022 y muy por encima de las expectativas del mercado (4,9%).

Quizás aún más relevante, se observaron aumentos sustanciales en la medida subyacente y en el denominado índice “super-core”, que excluye no solo energía y alimentos, sino también servicios relacionados con comercio. Los mayores aumentos, como era de esperarse, se registraron en el sector aeronáutico, donde las tarifas aéreas se dispararon 3% respecto a marzo y 15% interanual.

A las 3:30 PM también se publicaron los datos de inventarios de petróleo y gasolina, relevantes dentro del contexto actual del mercado. La caída resultó más profunda de lo esperado (-4,3 millones de barriles).

US100 (D1)



Fuente: xStation5, 13.05.2026

La tendencia alcista ha mantenido sus ganancias alrededor de la zona de 29.200 puntos, por encima del nivel FIBO 161,8% calculado sobre la corrección entre enero y marzo. El impulso de las medias móviles EMA continúa siendo fuertemente alcista, aunque el momentum comprador parece comenzar a perder fuerza. El potencial para una corrección está respaldado principalmente por el indicador RSI (14), que ha estado señalando condiciones de sobrecompra durante varias semanas.

Noticias corporativas

Ford (F.US): Uno de los gigantes de la industria automotriz estadounidense publicó sus resultados para el primer trimestre de 2026, sorprendiendo a los inversionistas con un aumento muy significativo en la rentabilidad. El BPA de la compañía subió hasta USD 0,66, frente a expectativas inferiores a USD 0,20. La administración también elevó su proyección de EBIT hasta un rango de USD 8,5–10,5 mil millones hacia fin de año. Las acciones suben más de 5%.

Alibaba (BABA.US): La compañía china de comercio electrónico, cada vez más involucrada en el desarrollo de inteligencia artificial , publicó sus resultados para el primer trimestre de 2026. A pesar de un crecimiento de ingresos y rentabilidad decepcionantes, afectados por inversiones en IA, el sentimiento positivo y las expectativas alrededor de la reunión entre Xi y Trump impulsan la acción, que avanza más de 6%.

Quantum Computing (QUBT.US): Una de las principales compañías del sector de computación cuántica publicó sus resultados trimestrales. A pesar del sentimiento positivo previo al reporte y del fuerte crecimiento de ingresos, parcialmente impulsado por la adquisición de Lumiar Semiconductors, los inversionistas muestran preocupación respecto a la capacidad de la empresa para reducir costos y mejorar su BPA negativo. La acción cae más de 6%.

Arteris (AIP.US): Un proveedor líder de soluciones NoC (Network-on-Chip) sube más de 7% tras la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2026. Los ingresos crecieron cerca de 40% interanual, permitiendo a la compañía elevar su proyección de ingresos para 2026 hasta un rango de USD 91–95 millones. Actualmente, cerca de dos tercios de las nuevas órdenes están relacionadas con chips de inteligencia artificial.

Kamil Szczepański & Michał Jóźwiak

Analistas de Mercados Financieros en XTB

kamil.szczepanski@xtb.com michal.jozwiak@xtb.com