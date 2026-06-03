Las acciones de Inditex suben un 4,8% en la jornada de hoy después de presentar unos sólidos resultados del primer trimestre del 2026 y sobre todo sorprendiendo con el crecimiento del primer mes de su segundo trimestre. El crecimiento vuelve a Inditex a pesar del duro entorno geopolítico y las presiones inflacionarias. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Inditex?

Cifras clave de los resultados de Inditex del 1T2026:

Ingresos: 8.750 millones de euros, +5,8% interanual y +0,13% frente a las expectativas

EBIT: 1.756 millones de euros, +7,3% interanual y +0,86% frente a las expectativas

Beneficio neto: 1.375 millones de euros, +5,4% interanual y -1,48% frente a las expectativas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Inditex

Ingresos

Inditex ha conseguido presentar unos sólidos resultados trimestrales. Los ingresos a tipo de cambio constante crecieron en un 8,8% interanual, ritmo muy similar al 9% que consiguió en las primeras semanas del trimestre y que anunció en sus resultados anuales. Este desempeño demuestra la resiliencia del modelo de negocio, ya que en un entorno como el actual, lo normal sería que las presiones inflacionarias deterioren el consumo.

Creemos que la optimización de tiendas continúa teniendo un impacto positivo no tan solo en la eficiencia operativa de la compañía, sino en la experiencia del consumidor. El formato de tienda abierta y más grande hace que el consumidor se sienta menos agobiado y posiblemente dedique más tiempo a la compra, lo que probablemente aumente el consumo.

Costes y márgenes

Otro punto que destacamos de Inditex es su capacidad para expandir sus márgenes a pesar del entorno inflacionario. Desde que estalló el conflicto el coste de algunas materias primas como el poliéster o el algodón han repuntado alrededor del 20% y los precios del petróleo se han disparado, causando que el precio del combustible para aviones se doblara en muy poco tiempo. Sin embargo, la compañía ha conseguido expandir su margen bruto en 60 puntos básicos. Esto muestra la gran capacidad logística de la compañía y la producción cerca de los puntos de venta, lo que minimiza el impacto de este tipo de eventos.

Inversiones

La compañía continúa invirtiendo para optimizar el espacio comercial, la integración tecnológica y la plataforma online. Pensamos que si Inditex es capaz de integrar la IA en el modelo de negocio, será capaz de mejorar aún más la rotación del inventario y mejorar los tiempos de producción y entrega. Además, las inversiones se están normalizando, lo que también debería de tener un impacto positivo en sus márgenes. Aunque el capex no aparece en la cuenta de resultados, sí que lo hace en los trimestres posteriores la amortización y depreciación de los activos adquiridos. Cuando se aumenta el ritmo de inversiones de manera muy rápida se puede dañar en el corto plazo el apalancamiento operativo porque aumentan los activos a un ritmo mayor que el crecimiento de los ingresos. Sin embargo, una vez se asientan dichos activos y el ritmo de nuevas inversiones descienden, tenemos la expansión de márgenes.

Conclusión y expectativas de los resultados de Inditex

Desde XTB somos muy positivos con la compañía y creemos que el aumento del ritmo de crecimiento de Inditex ha venido antes de lo que esperaba el mercado. De hecho, la compañía ha reportado un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante del 11,5% en el primer mes de su segundo trimestre fiscal, a pesar de que la confianza del consumidor en Europa se ha deteriorado y en Estados Unidos marca mínimos de los últimos 50 años (índice de la Universidad de Michigan). Nosotros pensamos que estos resultados muestran que el modelo de negocio de Inditex es el mejor del sector y que tiene una mayor capacidad de resistencia que el resto de compañías en contextos como el actual. De hecho, Inditex puede ganar incluso cuota de mercado.

Su comportamiento en momentos de estrés de mercado le coloca como el buque insignia dentro de un sector cíclico.

Por todo ello, aumentamos el precio objetivo para las acciones de Inditex a 64€ por título, frente los 61,44€ anteriores.

A pesar de las subidas de hoy, las acciones de Inditex caen un 2% en este 2026.

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