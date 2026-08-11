Las acciones de Repsol suben y rozan sus máximos anuales

Las acciones de Repsol suben en la sesión de hoy, cotizando en torno a los 26,2 euros por título, lo que supone un avance intradía del 1,83% frente al cierre de ayer en 25,74 euros. Durante la sesión, el valor ha llegado a tocar máximos de 26,29 euros.

¿Por qué suben las acciones de Repsol?

El detonante de la subida es, de nuevo, el petróleo. El crudo Brent se sitúa en 88,10 dólares por barril, un 0,43% por encima del cierre anterior de 87,72 dólares, mientras que el WTI cotiza en 82,58 dólares, un 0,55% más que su cierre previo de 82,13 dólares. Estos niveles llegan tras el fuerte repunte del 5% registrado ayer, cuando el Brent llegó a subir por encima de los 87 dólares y el WTI por encima de los 82 dólares.

La causa de fondo es la escalada de tensión en torno al Estrecho de Ormuz: las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho se han desvanecido después de que Irán exigiera compensaciones que Washington rechaza, lo que reactiva el temor a una disrupción prolongada del suministro de crudo procedente de Oriente Medio. A ello se suma un ataque a una refinería saudí cerca del Mar Rojo que ha disparado los precios del diésel europeo. Todo apunta a que el Estrecho de Ormuz seguirá cerrado, lo que mantiene al Brent en niveles elevados.

Relación con el precio del petróleo

La subida de Repsol se enmarca en un repunte generalizado del sector energético europeo, con el subíndice energético (SXEP) avanzando un 1% al tocar el crudo sus niveles más altos del mes. Como productora integrada de crudo, Repsol se beneficia de un Brent más caro porque mejora los márgenes de su negocio de exploración y producción (upstream), que es más sensible al precio del barril que el refino.

Precio de las acciones de Repsol

Gráfica de Repsol con velas de 30 minutos

Fuente: Plataforma de XTB

La acción encadena una fase claramente alcista en las últimas semanas. Repsol cerró ayer en 25,74 euros, tras haber cotizado en 22,33 euros hace tres meses (11 de mayo) y en 23,12 euros hace un mes (10 de julio). Eso implica una revalorización del 17,5% en tres meses y del 13,5% en el último mes, acercando al valor a su máximo de las últimas 52 semanas, en 26,76 euros. Con el nuevo impulso de hoy, la acción llega a 26,22 euros, muy cerca de su máximo anual, consolidando una tendencia de fondo que combina la recuperación del crudo desde mínimos de abril con la mejora de las perspectivas para el sector energético.

¿Cómo comprar acciones de Repsol?

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