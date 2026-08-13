El Ibex 35 tiene otra sesión de dudas

- El Ibex 35 se desinfla tras un arranque optimista: El índice español cerró con dudas tras revisarse la inflación al alza hasta el 3,6%, lo que frenó el impulso inicial de la banca y dejó a Puig y Aena (+1,5%) a la cabeza, frente a los castigos en Solaria, Acciona y Ferrovial.
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Wall Street brilla gracias a la IA frente a una Europa mixta: El Nasdaq 100 avanza más de un 1% impulsado por el sector tecnológico y la menor liquidez de agosto, mientras que en Europa se vivió un tono desigual con caídas en el FTSE (-0,7%) y subidas en el AEX de Ámsterdam.
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Caídas en materias primas y apatía en el Bitcoin: El oro, la plata y el petróleo retrocedieron más de un 1%, mientras que el Bitcoin se mantuvo plano (+0,3%) debido a la rotación de capital especulativo hacia los valores de inteligencia artificial.
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Wall Street brilla gracias a la IA frente a una Europa mixta: El Nasdaq 100 avanza más de un 1% impulsado por el sector tecnológico y la menor liquidez de agosto, mientras que en Europa se vivió un tono desigual con caídas en el FTSE (-0,7%) y subidas en el AEX de Ámsterdam.
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Caídas en materias primas y apatía en el Bitcoin: El oro, la plata y el petróleo retrocedieron más de un 1%, mientras que el Bitcoin se mantuvo plano (+0,3%) debido a la rotación de capital especulativo hacia los valores de inteligencia artificial.
El Ibex 35 termina otra sesión con dudas a pesar de que arrancaba con fuerza. El selectivo español ha ido de más a menos y ha cerrado la jornada con un comportamiento errático. El dato de inflación de julio se ha revisado al alza en una décima y se ubicó en el 3,6%, impulsado por el precio de los combustibles y la vivienda. Nuestro país es uno de los que mayor inflación experimenta dentro de los principales países de la Eurozona, lo que supone el reflejo de la guerra en Oriente Medio, pero también de una economía sobrecalentada.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35 hemos visto a Puig y Aena destacar con subidas de alrededor de un 1,5%. A pesar de un gran inicio de sesión, la banca española se ha deshinchado y aunque ha terminado en verde, ha perdido mucha fuerza. Las subidas iniciales se achacaban a que el dato de inflación era superior al esperado y esto incrementaría la presión sobre el BCE para subir tipos. Sin embargo, en la Eurozona la inflación está un punto porcentual (con respecto a la armonizada) por debajo que en España. Además, subidas repentinas de los tipos podría perjudicar a la demanda de crédito a corto plazo.
En la parte baja del selectivo hemos visto a valores como Solaria, que sigue acusando a los cortos, o Acciona y Ferrovial. Sin embargo, no hemos tenido grandes noticias negativas.
Panorama Internacional: Europa y Wall Street
Europa ha tenido una sesión mixta. Mientras que el FTSE inglés se ha desplomado un 0,7%, el AEX neerlandés ha repuntado más de medio punto porcentual después de que Adyen, empresa de pagos, elevara sus previsiones de crecimiento para el año completo. En Wall Street el Nasdaq 100 vuelve a destacar y repunta más de un 1% gracias a las tecnológicas. La IA sigue impulsando al mercado y dada la menor liquidez que se suele experimentar en agosto, los movimientos también son más fuertes, tanto al alza como a la baja.
Materias Primas y Mercado Cripto
El oro y la plata caen hoy más de un 1% y borran el optimismo de ayer, mientras que los precios del crudo caen otro 1%. En cualquier caso, la situación en Oriente Medio sigue igual, por lo que las tensiones continúan. Un activo que está pasando desapercibido es el bitcoin, que hoy apenas ha subido un 0,3% y que sigue sin captar la atención de los inversores. Muchos especuladores han cambiado bitcoin por las acciones de IA, lo que está pasando factura al mercado cripto al completo.
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