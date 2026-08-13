Indra bate máximos: la acción sube más de un 2% intradía y roza los 66 euros

Las acciones de Indra Sistemas se sitúan en la parte alta del Ibex 35 durante la sesión de hoy. El valor cotiza en los 65,72 euros, en lo que supone un 2% de incremento con respecto al cierre de ayer. Su máximo intradía ha alcanzado los 65,96 euros, practicamente en el nivel de 66 euros, nunca antes logrado por la compañía. Con este movimiento, su capitalización bursátil se sitúa en torno a los 11.530 millones de euros y un PER de 26,23 veces beneficio.

Indra prosigue su racha alcista que se ha acelerado especialmente en las últimas semanas. El mercado descuenta de forma progresiva los anuncios y contratos que vamos conociendo sobre la cotizada.

Precio de las acciones de Indra

Gráfica de Indra con velas diarias

Fuente: Plataforma de XTB

Indra se dispara un 15,4% en lo que va de agosto —el mayor avance de todo el Ibex 35— y acumula una subida superior al 37,6% desde principios de julio. Indra cerró ayer en los 64,78 euros, superando su máximo anterior de 64,50 euros de marzo de 2026.

Principales catalizadores del actual rally alcista de Indra

El contrato del “Starlink europeo” (IRIS²): El pasado 7 de agosto, Indra comunicó a la CNMV que su filial Hispasat (participada al 89,68%) ha sido designada contratista principal del segmento terrestre del programa IRIS², la nueva constelación de satélites de la UE que busca competir con la red de Elon Musk, por un importe superior a los 1.600 millones de euros. Hispasat se encargará de las antenas, sistemas de control y enlaces con las redes terrestres, con pagos concentrados en los próximos años de cara al inicio del servicio en 2030.

El pasado 7 de agosto, Indra comunicó a la CNMV que su filial Hispasat (participada al 89,68%) ha sido designada contratista principal del segmento terrestre del programa IRIS², la nueva constelación de satélites de la UE que busca competir con la red de Elon Musk, por un importe superior a los 1.600 millones de euros. Hispasat se encargará de las antenas, sistemas de control y enlaces con las redes terrestres, con pagos concentrados en los próximos años de cara al inicio del servicio en 2030. Resultados del primer semestre y cartera de pedidos récord: El 23 de julio Indra presentó sus cuentas del primer semestre de 2026, con ingresos de 3.179 millones de euros (+30% interanual) y un EBIT que subió a 316 millones desde los 209 millones del año anterior. La cartera de pedidos se disparó un 117% hasta un máximo histórico de 20.533 millones de euros, con la entrada de pedidos creciendo un 58% hasta 5.010 millones, impulsada sobre todo por el negocio de Defensa, cuyos ingresos se duplicaron en el semestre y se multiplicaron por 2,5 en el segundo trimestre. La compañía también elevó su previsión de generación de caja libre para 2026 por encima de los 375 millones de euros.

El repunte actual también se entiende como una recuperación tras un año convulso a nivel corporativo. En marzo de 2026, Indra sufrió una severa corrección bursátil después de que Escribano Mechanical & Engineering renunciara a su operación de integración con la compañía, en el marco de una crisis de gobernanza que acabó con cambios en la presidencia: salida de Ángel Escribano y llegada de Ángel Simón como nuevo presidente no ejecutivo. El hecho de que la acción no solo haya recuperado esos niveles, sino que los haya superado ampliamente, refuerza la narrativa de que el mercado premia tanto la ejecución operativa (bajo el mando del consejero delegado Josep María Recasens) como la resolución de la incertidumbre accionarial.

Contexto de sector: la defensa europea sigue en el foco

El fondo de mercado también juega a favor de Indra, siendo la punta de lanza de la “reindustrialización de la defensa” dentro del Ibex 35. Los negocios de Defensa, Espacio y Seguridad son los principales motores de crecimiento de Indra, en un entorno de aumento del gasto militar en Europa. A esto se suman otros contratos relevantes conseguidos este año, como el acuerdo de más de 342 millones de dólares con la FAA estadounidense para modernizar el control de tráfico aéreo o el contrato de Transport for London para sistemas de billetaje.

La cotización de Indra fluctúa en una excelente tendencia de fondo: cartera de pedidos en máximos, resultados que batieron expectativas, un contrato estratégico de gran calado en el sector espacial europeo y un mercado que ha dejado atrás las dudas de gobernanza para centrarse en los fundamentales.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.