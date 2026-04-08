Apertura estadounidense: Wall Street se dispara en medio del alto el fuego en Oriente Medio y las acciones tecnológicas suben

Conclusiones clave La desescalada entre EE.UU. e Irán impulsa un fuerte rebote en el S&P 500, NASDAQ 100 y bolsas globales.

La caída del petróleo alivia expectativas de inflación en EE.UU. y presiona a la baja al sector energético.

La incertidumbre geopolítica persiste, lo que mantiene elevada la volatilidad y condiciona la continuidad del rally.

Los mercados bursátiles repuntaron en respuesta a las señales de desescalada en las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. El anuncio de una suspensión temporal de las acciones militares provocó de inmediato una fuerte caída en los precios del petróleo y un repunte significativo en los mercados bursátiles mundiales. Wall Street abrió la sesión del jueves con un marcado optimismo. Los inversores comenzaron a descontar un escenario de menor interrupción en el suministro energético, precios del petróleo más bajos y una postura más moderada de la Reserva Federal, factores que mejoraron el sentimiento general del mercado. Sin embargo, la medida sigue siendo condicional y de corta duración, lo que mantiene la incertidumbre en niveles elevados; aún no está claro si se alcanzará un acuerdo de paz definitivo entre Washington y Teherán tras el período de dos semanas. La pregunta clave es si el alto el fuego se traducirá en una solución diplomática duradera. No obstante, los inversores ya están volviendo a invertir en sectores que antes estaban sobrevendidos, en particular en acciones tecnológicas. El Dow Jones subió 1.380 puntos (casi un 3%), el S&P 500 ganó más del 2,5% y el Nasdaq 100 escaló casi un 3%; El contrato S&P 500 subió un 2,1%.

El crudo WTI cayó más del 17%, hasta aproximadamente 93,4 dólares, mientras que el Brent descendió más del 16%, hasta cerca de 91,7 dólares.

El principal catalizador fue la decisión de Donald Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas.

El alto el fuego está condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, y Irán ya ha aceptado la reanudación temporal del tránsito energético bajo coordinación militar.

Israel también ha aceptado el alto el fuego (según informes de prensa).

Las conversaciones sobre posibles sanciones y alivio arancelario para Irán también contribuyeron al alza.

Las acciones tecnológicas y cíclicas lideraron las ganancias (incluidas Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan y Boeing).

El sector energético experimentó un descenso, con Exxon Mobil (-7%), Chevron (-6%) y el gigante del GNL Cheniere también bajo presión.

Fuente: xStation Noticias de compañías Delta Air Lines Las acciones subieron alrededor de un 12% en las operaciones previas a la apertura, impulsadas principalmente por la fuerte caída de los precios del petróleo. La reducción de los costos del combustible para aviones mejora significativamente las expectativas de margen operativo a corto plazo. La compañía reportó resultados del primer trimestre superiores a las expectativas del mercado, lo que respalda el optimismo. Sin embargo, las previsiones para el segundo trimestre se situaron por debajo del consenso, lo que indica cautela por parte de la gerencia. Actualmente, el mercado otorga mayor importancia a la dinámica de los costos del combustible que a las previsiones a corto plazo. Delta sigue siendo muy sensible a la volatilidad de los precios de la energía y a la demanda de los consumidores en el sector de los viajes. La sostenibilidad de la caída de los precios del petróleo y la estabilización geopolítica serán clave para un mayor crecimiento.

Levi Strauss Las acciones ganaron más del 9% tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Tanto los ingresos como las ganancias superaron las previsiones, lo que apunta a una sólida ejecución operativa. Un aspecto estructural clave es que las ventas directas al consumidor representan ahora el 50% de los ingresos totales. El modelo DTC mejora el control de los márgenes y reduce la dependencia de los canales mayoristas. La compañía elevó sus previsiones de ganancias para todo el año, lo que indica una creciente confianza en la demanda. Los resultados sugieren resiliencia en el sector. Segmento de indumentaria a pesar de un contexto macroeconómico volátil Entre los principales riesgos se incluyen la presión del consumidor y la posible desaceleración del gasto discrecional

Exxon Mobil Las acciones cayeron más del 5,5 % en las operaciones previas a la apertura tras la fuerte caída de los precios del petróleo Este movimiento refleja una debilidad generalizada en el sector energético tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán La bajada de los precios del crudo reduce directamente los ingresos y márgenes esperados en la fase de exploración y producción La caída del petróleo por debajo de los 100 $/barril modifica las previsiones a corto plazo para todo el sector Exxon se había beneficiado previamente del aumento de los precios de la energía durante la escalada del conflicto El retroceso actual pone de manifiesto la fuerte correlación de la empresa con la geopolítica y los precios de las materias primas El rendimiento futuro dependerá de la durabilidad del alto el fuego y de la estabilidad del suministro mundial de petróleo

Freshpet TD Cowen elevó la calificación de la acción a "comprar", citando un impulso de ventas superior al esperado Las acciones subieron más del 5 % en las operaciones previas a la apertura tras la mejora de la calificación Las ventas minoristas en lo que va del año han aumentado un 13 %, por encima de la previsión de la empresa para 2026 7-10% Se considera exagerada la preocupación por la competencia de Costco y Farmer's Dog. La envergadura y las ventajas competitivas de la empresa respaldan su posicionamiento en el mercado. Los analistas también destacan la mejora en el control de costes como un catalizador adicional. El precio objetivo de 80 dólares implica un potencial de revalorización de aproximadamente el 27%, lo que refuerza el optimismo.

Clean Harbors Citi mejoró la calificación de la acción a "comprar" y elevó su precio objetivo a 346 dólares. Esto implica un potencial de revalorización de alrededor del 16% respecto al precio de cierre anterior. Las acciones subieron aproximadamente un 3% en las operaciones previas a la apertura tras la mejora de la calificación. Se espera que el aumento de la producción química en EE. UU. impulse el crecimiento. Esta tendencia está parcialmente vinculada a las interrupciones en el suministro en Oriente Medio. El segmento de Servicios Ambientales podría superar las previsiones actuales. La empresa tiene una exposición significativa al sector químico (14% de los ingresos), especialmente en servicios técnicos de alto margen.

Royal Caribbean JPMorgan redujo su estimación de BPA para 2026 a 16,62 dólares y bajó el precio objetivo a 341 dólares. A pesar de la rebaja de la calificación, la nueva valoración... Aún implica un potencial alcista de alrededor del 27%. El banco mantuvo su recomendación de "sobreponderar", lo que indica una perspectiva positiva a largo plazo. La compañía se enfrenta a una "triple amenaza geopolítica": menor demanda, mayores costos de combustible e interrupciones operativas. Las tensiones en Oriente Medio han reducido la conversión de reservas para cruceros europeos. Otros obstáculos incluyen aproximadamente 270 millones de dólares en costos de combustible y pérdidas en inversiones. Las acciones repuntaron cerca de un 8% tras la noticia del alto el fuego, lo que evidencia una fuerte sensibilidad macroeconómica.



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