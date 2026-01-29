Apple publica sus resultados al cierre de la sesión americana

Conclusiones clave Lockheed Martin, SAP y Apple publicarán hoy sus resultados.

Hoy tambien se conocerá los informes sobre la balanza comercial y los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos.

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero dada la intensa semana hasta el momento. Pese a ello, los inversores prestaran especial atención a los informes de EE. UU. sobre la balanza comercial y los pedidos de bienes duraderos. La balanza comercial de noviembre puede ser especialmente interesante. La administración Trump ha puesto un gran énfasis en la reducción del déficit comercial, y los datos del mes anterior fueron excepcionalmente positivos en este sentido. El déficit comercial de octubre fue el más bajo desde 2008. Además de las publicaciones macroeconómicas, los inversores en renta variable estarán atentos a la temporada de resultados. Antes de la sesión, se publicarán los resultados de SAP y Lockheed Martin, mientras que Apple los publicará después del cierre. Calendario económico del día 09:30 – Decisión de tipos en Suecia

14:30 – Solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., pedidos de fábrica, inventarios mayoristas y balanza comercial

16:30 – Datos de la EIA sobre los inventarios de gas natural en EE. UU.

Resultados corporativos de Apple al cierre de la sesión

