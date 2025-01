Apple: ¿qué esperar de los resultados del primer trimestre de 2024/25? 📌

Apple publicará hoy sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2024/25 después del cierre del mercado. Echemos un vistazo a los temas clave a tener en cuenta en el informe y lo que el mercado espera del gigante tecnológico estadounidense. Recientes descensos en el sector tecnológico Apple ha tenido una primera mitad de semana sólida. La compañía registró relativamente el mejor desempeño entre los llamados "Siete Magníficos", superando incluso a Meta en beneficios, cuyos resultados fueron recibidos positivamente por el mercado hoy. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La resistencia de Apple al pánico del mercado provocado por las noticias relacionadas con DeepSeek puede deberse a su estrategia de IA aún poco clara y a la falta de una entrada definitiva en la carrera armamentista de la IA. Debido a esto, Apple no se ha beneficiado por completo de la enorme popularidad de la inteligencia artificial, pero la venta masiva del lunes convirtió a Apple en un "refugio seguro" para algunos inversores en medio de la volatilidad de las acciones tecnológicas. El mercado chino Sin embargo, es importante recordar que, si bien Apple no está tan expuesta al riesgo de DeepSeek como las empresas más involucradas en la IA, aún enfrenta desafíos importantes en China. La compañía ha experimentado una marcada disminución en el crecimiento de las ventas allí durante varios trimestres, lo que provocó descuentos inesperadamente rápidos en sus productos para mantener su posición en el mercado. Como resultado, el desempeño de Apple en China durante el primer trimestre de 2024/25 será un foco clave para los inversores. Las estimaciones recientes sobre las ventas de teléfonos inteligentes de Apple en China sugieren la caída interanual más pronunciada desde el primer trimestre de 2024 (que corresponde al segundo trimestre de 2023/24 de Apple debido a su año fiscal desplazado). Estas cifras significan que los inversores prestarán mucha atención a los ingresos de Apple en China, que se espera que caigan a $ 17,97 mil millones (-14% interanual), según las estimaciones de consenso. Fuente: XTB Research, Counterpoint, Bloomberg Finanial L.P. Resultados estimados Aparte de la debilidad en el mercado chino, se espera que Apple entregue resultados récord para el primer trimestre de 2024/25. El consenso pronostica un aumento de ingresos interanual del 3,8%, impulsado por el crecimiento en el segmento de servicios y el lanzamiento del último iPhone 16. En cuanto a la IA, los inversores estarán atentos a más actualizaciones sobre el desarrollo de Apple Intelligence. Hasta ahora, las ofertas de Apple en esta área siguen siendo menos avanzadas que las de los competidores (como Samsung). Sin embargo, paradójicamente, este ligero retraso en realidad podría beneficiar a Apple. Si la empresa encuentra una manera de implementar soluciones más eficientes y mejorar estas tecnologías para adaptarse mejor a sus clientes, podría volver a su ciclo habitual de ofrecer servicios y productos refinados, no como pionera, sino como una empresa que perfecciona las soluciones existentes. Durante las últimas cuatro semanas, el sentimiento del mercado hacia Apple ha disminuido ligeramente y las expectativas se han ajustado a la baja. Resultados estimados para el primer trimestre de 2024/25. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Resultados financieros estimados 1T24/25: Ingresos: $124.1 mil millones Ingresos por productos: $98.02 mil millones Ingresos por iPhone: $71.04 mil millones Ingresos por Mac: $7.94 mil millones Ingresos por iPad: $7.35 mil millones Ingresos por wearables, hogar y accesorios: $11.95 mil millones Ingresos por servicios: $26.1 mil millones

Ingresos de China: $17.97 mil millones

BPA: $2.35

BPA ajustado: $2.35

Flujo de efectivo operativo: $39.03 mil millones

Gastos operativos totales: $15.34 mil millones

Ganancias brutas: $57.98 mil millones Balance general: Efectivo y equivalentes de efectivo: $36.45 mil millones

Costo de ventas: $65.98 mil millones

Activos corrientes: $165.17 mil millones

Pasivos corrientes: 167.07 mil millones de dólares

