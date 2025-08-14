El Nikkei 225 corrige tras tocar máximos históricos

El contrato de futuros Nikkei 225 ha disfrutado de una fuerte tendencia alcista, impulsando el índice a nuevos máximos históricos por encima de la marca de 43.000 por primera vez en la historia y continuando subiendo en las últimas sesiones. Las ganancias previas se vieron parcialmente limitadas por un sentimiento mixto hacia las empresas líderes y los fabricantes de automóviles japoneses. Sin embargo, hoy los inversores vuelven a mostrarse optimistas sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón, gracias a un contexto macroeconómico favorable y a las sólidas ganancias corporativas de las empresas japonesas.

Los posibles recortes de las tasas de interés en EE. UU. también podrían impulsar positivamente a las empresas japonesas . Liderando el repunte se encuentran el gigante tecnológico SoftBank , Sony Group y las empresas de semiconductores Advantest y Renesas Electronics . Las acciones del fabricante de neumáticos premium Yokohama Rubber y la empresa de calzado Asics también subieron tras sus sólidas ganancias.

. Liderando el repunte se encuentran el gigante tecnológico , y las empresas de semiconductores . Las acciones del fabricante de neumáticos premium y la empresa de calzado también subieron tras sus sólidas ganancias. Un riesgo constante para los exportadores es la posible apreciación del yen, que parece cada vez más probable si Estados Unidos implementa una serie de recortes de tipos. Sin embargo, si la demanda de productos japoneses se mantiene o aumenta, un volumen de pedidos elevado podría compensar las dificultades cambiarias. Cotización del Nikkei 225 Hoy, la confianza se está estabilizando y se observa una toma de ganancias, con el índice bajando más del 1% y retrocediendo a sus niveles récord de 2024. La volatilidad en el Nikkei 225 podría aumentar antes de las publicaciones macroeconómicas clave de EE. UU. de esta semana (IPP, ventas minoristas). El RSI del Nikkei superó recientemente 70 (territorio de sobrecompra) antes de caer ligeramente a poco menos de 65 hoy. El 24 de julio, el RSI también superó 70, tras cuatro sesiones consecutivas de descenso. Por supuesto, estos patrones históricos no garantizan resultados futuros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation

