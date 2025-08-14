El PPI y el paro en EE. UU centran los focos de atencion

Los mercados europeos han abierto con tono positivo, con el DAX subiendo un 0,2% y los futuros de Wall Street registrando ligeros avances. A pesar de que los últimos datos de la eurozona fueron algo más débiles de lo esperado, el sentimiento del mercado sigue siendo optimista, con apetito por continuar las recientes ganancias. El foco del día estará en los datos macro de EE. UU., especialmente el índice de precios al productor y las solicitudes de desempleo, que se publicarán a las 14:30 (hora española). También destacan la decisión del Norges Bank, que mantuvo los tipos en el 4,25%, y los discursos de miembros de la Reserva Federal previstos para el cierre de la jornada. Los mercados europeos abren al alza, el DAX sube un 0,2%; los futuros de Wall Street suben ligeramente

Los datos de la eurozona son ligeramente más débiles de lo esperado

Datos clave de EE.UU. a las 12:30 PGMT (Índice de precios al productor y solicitudes de desempleo).

El sentimiento del mercado actual indica un apetito por extender las ganancias recientes. Calendario macro Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil 10:00 AM – Decisión del Norges Bank: 4,25%, en línea con las expectativas y sin cambios respecto al nivel anterior.

11:00 AM – PIB del segundo trimestre de la eurozona (estimaciones): +1,4 % interanual frente al +1,4 % esperado y el 1,4 % anterior; +0,1 % intertrimestral frente al +0,1 % esperado y el +0,1 % intertrimestral anterior

11:00 AM - Producción industrial de julio: 0,2% a/a vs. +1,5% exp. y +3,7% a/a en junio; -1,3% m/m vs -1% exp. y +1,7% m/m en junio.

14:30 PM – Inflación del IPC de julio en EE.UU.: Se espera un +2,5% interanual frente al +2,3% de junio; un +0,2% intermensual frente al 0% de junio.

14:30 PM – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU.: Se esperan 225.000 frente a las 226.000 anteriores. Solicitudes continuas: 1,967 millones frente a las 1,974 millones anteriores.

16:30 PM– Cambio en el almacenamiento de gas natural de la EIA: Se esperan +54 bcf frente a +7 bcf anteriormente. Discursos de los bancos centrales 18:00 PM– Musalem de la Reserva Federal

19:30 PM– Barkin de la Reserva Federal

