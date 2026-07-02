ArcelorMittal e Indra impulsan al Ibex 35 a nuevos máximos

El Ibex 35 mantiene su excelente comportamiento y vuelve a marcar nuevos máximos, impulsado por una clara rotación hacia los sectores más cíclicos de la economía. En las últimas sesiones, los inversores están incrementando su exposición a compañías y mercados menos dependientes del sector tecnológico, favoreciendo especialmente a la banca, la industria y las materias primas.

Los bancos lideran las subidas del Ibex 35

Los bancos vuelven a situarse al frente de las ganancias desde la apertura tras recibir una mejora de precio objetivo por parte de una casa de análisis. El sector financiero, el de mayor peso dentro del Ibex 35, continúa beneficiándose de unas perspectivas económicas más favorables después de la relajación de las tensiones en Oriente Medio.

El mercado descuenta que un escenario de mayor crecimiento económico impulsará la demanda de crédito, favorecerá el incremento de la actividad financiera y permitirá a las entidades seguir aumentando sus ingresos por comisiones.

ArcelorMittal y Acerinox se benefician del nuevo marco comercial europeo

Entre los valores más alcistas del Ibex 35 también destacan ArcelorMittal y Acerinox, después de que entrara en vigor el nuevo marco comercial de la Unión Europea para el acero.

La nueva regulación endurece las condiciones de acceso al mercado europeo, reduce las importaciones libres de aranceles y limita la entrada de acero procedente de terceros países. Los inversores descuentan que estas medidas permitirán a los productores europeos ganar cuota de mercado, aumentar la utilización de sus plantas y mejorar sus márgenes durante los próximos trimestres.

ArcelorMittal, como mayor productor de acero de Europa, aparece como el principal beneficiado por este cambio regulatorio, mientras que Acerinox también se ve favorecida por un entorno comercial más protegido para la industria siderúrgica, aunque el impacto directo sobre su negocio es más limitado por su especialización en acero inoxidable.

Indra prolonga el impulso del sector defensa

Otro de los protagonistas de la sesión es Indra, que continúa acumulando fuertes avances. La compañía consiguió resolver con éxito el ciberataque sufrido durante la jornada anterior, mientras el conjunto del sector europeo de defensa sigue respaldado por las expectativas de un aumento del gasto militar y por el creciente protagonismo de nuevas tecnologías como los drones.

La posibilidad de que Europa acelere sus inversiones en defensa continúa apoyando la cotización de las compañías del sector.

Wall Street modera las subidas tras unos débiles datos de empleo

En Estados Unidos, el comportamiento de la renta variable es más moderado. Aunque la mayoría de los componentes del S&P 500 registran avances, las caídas del sector de semiconductores están limitando el potencial alcista del índice.

El principal foco de atención vuelve a situarse en el mercado laboral. La economía estadounidense creó únicamente 57.000 empleos en junio, muy por debajo de las previsiones, mientras que las cifras de los dos meses anteriores fueron revisadas a la baja. La tasa de desempleo descendió hasta el 4,2%, aunque lo hizo principalmente como consecuencia de una menor participación laboral.

Los datos reflejan una moderación del mercado de trabajo estadounidense y reducen la presión sobre la Reserva Federal para mantener una política monetaria más restrictiva.

Los metales repuntan mientras caen el dólar y los bonos

El cambio de expectativas sobre la política monetaria está teniendo un impacto directo sobre el resto de mercados financieros. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense desciende, el dólar pierde terreno frente a las principales divisas y los metales industriales y preciosos registran nuevas subidas.

Los inversores consideran que un mercado laboral menos dinámico, unido al mensaje más moderado trasladado recientemente por la Reserva Federal sobre la inflación, reduce la probabilidad de nuevas subidas de tipos de interés, generando un entorno más favorable para los activos de riesgo y las materias primas.