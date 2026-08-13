Hoy se publican las solicitudes de subsidio por desempleo y el IPP de EE. UU.

Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. publicados ayer no ofrecieron a los inversores tanta emoción como cabría esperar, especialmente tras el informe de empleo NFP del viernes, que no estuvo en línea con el tono restrictivo mostrado por la Reserva Federal (Fed).

Sin sorpresas en el frente del IPC, los próximos informes macroeconómicos podrían captar una mayor atención de los inversores mientras buscan perspectivas más claras sobre la política monetaria estadounidense. La inflación sigue siendo el foco de atención, aunque hoy será el turno de los precios de producción (PPI), donde podríamos encontrar señales sobre la posible traslación de los mayores precios de la energía a determinados sectores. En EE. UU. también se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el informe de almacenamiento de gas natural.

Principales datos publicados durante la sesión asiática y la mañana

Japón: La inflación medida por el Índice de Precios de Producción (PPI) de julio registró una desaceleración notable. En términos interanuales, el índice cayó hasta el 7,2% (frente al 7,4% esperado y el 7,3% anterior), mientras que en términos mensuales aumentó apenas un 0,1% m/m (frente al consenso del 0,6%).

Reino Unido: Los datos publicados esta mañana ofrecieron señales mixtas sobre la economía británica. El PIB mensual de junio creció inesperadamente un 0,3% m/m (previsión: -0,1%), mientras que el PIB del segundo trimestre mantuvo un ritmo del 0,4% t/t (1,2% interanual). Por otro lado, el sector industrial decepcionó: la producción industrial cayó un 0,2% m/m (-0,2% interanual), mientras que la producción manufacturera se contrajo un 0,5% m/m. El déficit comercial se amplió hasta los 23.010 millones de libras.

Calendario macroeconómico (todos los horarios en CET)

08:00 Reino Unido – PIB (m/m) (junio). Real: 0,3% | Consenso: -0,1% | Anterior: 0,0%

08:00 Reino Unido – PIB desestacionalizado (t/t) (T2). Real: 0,4% | Consenso: 0,4% | Anterior: 0,6%

08:00 Reino Unido – PIB desestacionalizado (interanual) (T2). Real: 1,2% | Consenso: 1,1% | Anterior: 0,9%

08:00 Reino Unido – Producción industrial (m/m) (junio). Real: -0,2% | Consenso: 0,1% | Anterior: -0,7%

08:00 Reino Unido – Producción manufacturera (m/m) (junio). Real: -0,5% | Consenso: -0,3% | Anterior: -0,2%

08:00 Reino Unido – Balanza comercial (junio). Real: -23.010 mill. £ | Consenso: -20.400 mill. £ | Anterior: -21.080 mill. £

09:30 Polonia – PIB desestacionalizado (t/t) (T2, preliminar). Consenso: 1,0% | Anterior: 0,6%

09:30 Polonia – PIB no desestacionalizado (interanual) (T2, preliminar). Consenso: 3,8% | Anterior: 3,5%

09:30 Polonia – Inflación IPC (interanual) (julio). Consenso: 3,0% | Anterior: 2,5%

09:30 Polonia – Inflación IPC (m/m) (julio). Consenso: 0,8% | Anterior: -0,5%

11:00 Eurozona – Producción industrial desestacionalizada (m/m) (junio). Consenso: 0,0% | Anterior: -0,2%

14:00 Polonia – Balanza por cuenta corriente (junio). Consenso: -850 mill. € | Anterior: -1.071 mill. €

14:15 EE. UU. – Discurso de Beth Hammack, miembro del FOMC

14:30 EE. UU. – Inflación PPI (interanual) (julio). Consenso: 4,9% | Anterior: 5,5%

14:30 EE. UU. – Inflación PPI (m/m) (julio). Consenso: 0,2% | Anterior: -0,3%

14:30 EE. UU. – Inflación PPI subyacente (interanual) (julio). Consenso: 4,2% | Anterior: 4,7%

14:30 EE. UU. – Inflación PPI subyacente (m/m) (julio). Consenso: 0,3% | Anterior: 0,2%

14:30 EE. UU. – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 202.000 | Anterior: 199.000

14:40 EE. UU. – Discurso de Thomas Barkin, miembro del FOMC

16:30 EE. UU. – Variación de los inventarios de gas natural de la EIA. Consenso: 31 Bcf | Anterior: 33 Bcf

Principales resultados empresariales

JD.com (antes de la apertura) – publicación importante para evaluar la situación del consumidor chino.

Applied Materials (después del cierre) – proveedor clave de equipos para semiconductores; sus resultados mostrarán la demanda de una nueva expansión de las infraestructuras tecnológicas.

Nu Holdings (antes de la apertura)

Globant (después del cierre)

Mercados a vigilar hoy

GBP/USD (FX) – La libra esterlina está reaccionando hoy a dos estímulos importantes. Tras el dato del PIB mensual británico de junio, superior a lo esperado (0,3% m/m), la tarde pondrá a prueba al dólar estadounidense. A las 14:30 se publicarán la inflación de los precios de producción (PPI) de EE. UU. de julio y el informe semanal del mercado laboral (solicitudes de subsidio), que marcarán la trayectoria del par hasta el final de la jornada.

Nasdaq 100 – Tras el alivio y el optimismo registrados ayer en los mercados, impulsados por los resultados relacionados con las infraestructuras de IA, la atención se centra ahora en el dato de inflación PPI de EE. UU. (14:30). El descenso esperado de la tasa interanual hasta el 4,9% (desde el 5,5%), junto con los discursos de los miembros de la Fed (Hammack y Barkin), ofrecerá a los inversores un argumento para anticipar y valorar la futura trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.