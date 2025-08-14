ArcelorMittal lidera las subidas del Ibex 35 con un avance superior al 2%

La jornada bursátil de hoy está siendo especialmente positiva para ArcelorMittal, cuyas acciones se disparan más de un 2%, consolidándose como uno de los valores más alcistas del Ibex 35. La cotización de las acciones de Arcelor ya supera los 29 euros y se contagia totalmente del ánimo inversor del Ibex 35, que ya supera con creces los 15.000 puntos. Las expectativas de un posible acuerdo de paz en Ucrania y la caída del precio del petróleo han generado un entorno más favorable para las bolsas europeas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, los aranceles impuestos por EE. UU. a las importaciones de acero y aluminio desde Europa, Suiza y Japón entraron en vigor el 7 de agosto, y ArcelorMittal se disparó ese día un 6%, cerrando en 28,46 euros por acción. Desde ese momento, arrastra varias sesiones en positivo y ya supera los 29 euros por acción. La administración estadounidense ha impuesto un 50% de tarifa a las importaciones de acero y aluminio desde la Unión Europea, Suiza y Japón. ArcelorMittal, con más del 50% de su producción en EE. UU. , se beneficia directamente al quedar fuera del alcance de estas tasas.

Expectativas de alto el fuego en Ucrania : Se ha anunciado una posible reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para negociar un alto el fuego. Esto ha disparado el optimismo en los mercados, especialmente para empresas como ArcelorMittal, que mantiene operaciones en Ucrania y podría participar en la reconstrucción del país.

Impacto energético: Un acuerdo de paz podría reducir los precios de la energía, lo que mejoraría los márgenes operativos de la siderúrgica

