Arista Networks cae después de presentar resultados

Arista Networks (ANET.US) presentó resultados que superaron las expectativas, logrando el mayor crecimiento de ingresos en cinco trimestres. Además, la empresa reiteró sus previsiones para 2025. A pesar de esto, en la reacción inicial del mercado, las operaciones previas a la apertura mostraron leves caídas en sus acciones. Los inversores están preocupados por la fuerte concentración de ingresos de la compañía en las grandes empresas tecnológicas. Cotización de las acciones de Arista Networks Fuente: Plataforma de XTB. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las operaciones previas a la apertura se detuvieron en un nivel de soporte clave, definido por el límite inferior de la tendencia alcista que ha estado vigente desde mediados de 2024. La empresa superó las expectativas del mercado en todas las métricas clave. Reportó ingresos de 1.930 millones de dólares, lo que representa un aumento del 25% interanual. El dinámico crecimiento de los ingresos de Arista Networks comenzó en 2022, pero en la segunda mitad de 2023, el efecto de una base comparativa alta contribuyó a una desaceleración del crecimiento. Como resultado, la lectura del cuarto trimestre de 2024 marca el mayor crecimiento de ingresos desde el tercer trimestre de 2023, y la empresa alcanzó otro nivel récord de ventas. Al mismo tiempo, el coste de los ingresos creció a un ritmo más rápido que los ingresos, lo que provocó una disminución de 1,3 puntos porcentuales en el margen operativo en comparación con el 4T23. A pesar de esto, el margen del 47% sigue estando 2 puntos porcentuales por encima de las expectativas. Para 2025, Arista Networks ha reafirmado sus previsiones anteriores, esperando un crecimiento de ingresos del 17% interanual, lo que llevaría los ingresos a 8.200 millones de dólares. Esta proyección parece algo conservadora y ha generado ciertas dudas sobre el gasto de las grandes tecnológicas (particularmente Microsoft y Meta) en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. Dado el creciente nivel de concentración de ingresos de Arista Networks en este segmento, los inversores temen que una posible desaceleración del gasto por parte de estos actores clave pueda amenazar la capacidad de la empresa para mantener elevados ritmos de crecimiento. Resultados del cuarto trimestre de Arista Networks BPA ajustado: $0.65 (est. $0.57)

Ingresos: $1.93 mil millones (+25% interanual) (est. $1.9 mil millones)

Ingresos por productos: $1.61 mil millones (+23% interanual) (est. $1.6 mil millones)

Ingresos por servicios: $322.3 millones (+40% interanual) (est. $294.5 millones)

Costo de ingresos: $699.4 millones (+29% interanual) (est. $688.3 millones) Costo de ingresos de productos: $643.6 millones (+30% interanual) (est. $633.7 millones) Costo de ingresos de servicios: $55.8 millones (+23% interanual) (est. $58.6 millones)

Margen operativo ajustado: 47% vs. 48.3% un año antes (est. 44.9%)

Margen bruto ajustado: 64.2% vs. 65.4% un año antes

