Armani abre la puerta a nuevos dueños: EssilorLuxottica cae y L’Oréal se dispara

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Armani abre la puerta a inversores y el mercado reacciona con fuerza
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L’Oréal gana tracción al ser favorita para una participación estratégica
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EssilorLuxottica cae por su rol más pasivo y sin influencia en la operación
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La estructura con varios inversores reduce presión y amplía el margen de maniobra de la fundación
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EssilorLuxottica cae por su rol más pasivo y sin influencia en la operación
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La estructura con varios inversores reduce presión y amplía el margen de maniobra de la fundación
Las acciones de EssilorLuxottica (EL.FR) y L’Oréal (OR.FR) estuvieron hoy en el centro de atención del mercado tras las informaciones de Il Sole 24 Ore que apuntan a que la familia Armani está considerando incorporar dos o tres inversores estratégicos para adquirir un 15% de Giorgio Armani SpA. El testamento del fundador del grupo, fallecido en 2025 a los 91 años, menciona a EssilorLuxottica, L’Oréal y LVMH como compradores preferentes, con la posibilidad de aumentar su participación hasta un 54,9%.
Dividir la participación entre varios inversores, en lugar de venderla a un único comprador, daría a la fundación más tiempo para desarrollar una estrategia de propiedad más amplia, reduciendo la presión negociadora sobre cada candidato.
En el caso de EssilorLuxottica, según informes previos, la compañía estaba preparada para adquirir entre 5% y 10% del capital de Armani, sin obtener un asiento en el consejo de supervisión. Este escenario encaja con la estrategia histórica del grupo: Armani es un socio clave en licencias de gafas, por lo que la inversión sería de carácter defensivo y estratégico, asegurando la continuidad de la colaboración. Sin embargo, la capitalización bursátil de EssilorLuxottica cayó en 2026 hasta aproximadamente 98.950 millones de euros, un descenso interanual superior al 21%. La posible compra de acciones de Armani, por sí sola, no sería un catalizador suficiente para revertir esta tendencia.
L’Oréal, por su parte, confirmó oficialmente a través de su CFO, Christophe Babule, que “definitivamente” considerará la posibilidad de adquirir una participación, convirtiéndola en una de las favoritas del mercado. Para L’Oréal, incluso una participación minoritaria reforzaría su posición en el segmento de perfumes y cosmética de lujo, donde Armani Beauty genera ingresos significativos.
EssilorLuxottica cae y L’Oréal sube — ¿por qué?
L’Oréal ya posee la licencia para fabricar los perfumes y cosméticos de Armani Beauty, por lo que esta inversión protege un flujo de ingresos multimillonario. En un escenario con varios inversores, L’Oréal podría adquirir una participación mayor y liderar la configuración de la alianza.
EssilorLuxottica, en cambio, ha declarado su intención de adquirir solo un 5–10%, sin asiento en el consejo, lo que implica una posición minoritaria y pasiva, sin influencia real en la estrategia de la marca. En una estructura con múltiples inversores, su participación sería aún menor, y destinar capital a una empresa de moda sin un valor añadido claro podría percibirse como un movimiento arriesgado, especialmente dado su mayor nivel de deuda en comparación con L’Oréal.
Fuente: xStation
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