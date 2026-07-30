Ataque del Ibex 35 a los 19.800 puntos

El Ibex 35 vuelve a mostrar fortaleza y consigue rebasar la barrera de los 19.700 puntos. La intensa semana de presentación de resultados empresariales en la bolsa española ha servido de impulso para el selectivo, devolviendo el optimismo a los inversores. Entre los valores más destacados figura Sacyr, que encabeza las subidas tras presentar unas cuentas semestrales muy positivas. La compañía ha incrementado su beneficio un 157%, hasta alcanzar los 78 millones de euros. Además, el 91,1% del EBITDA ya procede de sus concesiones, lo que refleja un modelo de negocio más estable, con elevada visibilidad y menor exposición al riesgo de demanda. Su cartera de concesiones aumenta un 16%, situándose en 4.601 millones de euros, mientras que la deuda con recurso a la matriz se reduce un 8,6% respecto al trimestre anterior. Esta evolución pone de manifiesto que los activos más maduros generan suficiente caja para financiar el crecimiento y, al mismo tiempo, fortalecer el balance del grupo.



Otra de las compañías que centra la atención de la jornada es ArcelorMittal. El grupo superó las estimaciones de EBITDA en el segundo trimestre de 2026 gracias a la mejora de la actividad en Europa. Sin embargo, el beneficio acumulado del semestre se redujo por el impacto negativo de las divisas y el aumento de los costes financieros. Aunque las perspectivas operativas mejoran por la mayor rentabilidad en el mercado europeo, la empresa sigue enfrentándose al desafío de reducir su endeudamiento sin comprometer las inversiones ni la remuneración a los accionistas.



En Estados Unidos, los mercados permanecen pendientes de una nueva tanda de resultados empresariales, con un Nasdaq 100 que ya acumula un avance del 2,7%. Apple afronta la publicación de sus cuentas con elevadas expectativas. El consenso espera que el crecimiento venga impulsado por las ventas del iPhone y el negocio de Servicios, aunque las limitaciones en el suministro de memoria podrían ejercer presión sobre los márgenes. El mercado estará especialmente atento a la capacidad de la compañía para mantener una elevada rentabilidad al tiempo que incrementa ingresos y cuota de mercado en un contexto de mayores costes.



En el caso de Amazon, el foco se sitúa en AWS, cuya evolución será determinante para comprobar si puede sostener un crecimiento próximo al 31% y seguir compitiendo con Microsoft Azure y Google Cloud en un entorno de fuerte demanda de servicios vinculados a la inteligencia artificial. Los inversores también analizarán si las inversiones superiores a los 200.000 millones de dólares en capital están traduciéndose en una mayor utilización de los centros de datos, un incremento de los ingresos y una rentabilidad tangible. Asimismo, las previsiones para el tercer trimestre, la evolución del flujo de caja libre y la capacidad de monetizar la infraestructura de IA serán aspectos decisivos para el comportamiento bursátil de la compañía al cierre de la semana.



Tras la reunión de la Reserva Federal, que concluyó sin modificaciones en los tipos de interés, activos refugio como el oro y el bitcoin, ambos con avances cercanos al 1% durante la sesión, vuelven a centrar su atención en el conflicto de Oriente Medio. La escalada entre Irán y Estados Unidos entra en una nueva fase marcada por ataques cruzados, mientras persiste el bloqueo en el estrecho de Ormuz y aumenta la preocupación por la seguridad de las infraestructuras energéticas de la región. A pesar de este escenario de elevada tensión geopolítica, el petróleo Brent mantiene su cotización alrededor de los 87 dólares por barril.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.