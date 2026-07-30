Aunque el café ha perdido valor desde el comienzo de este año, si observamos los últimos meses o incluso los últimos días, podemos apreciar una dinámica alcista muy sólida. En los últimos días, la demanda ha ido ganando fuerza y el precio del café está registrando sus mayores subidas en mucho tiempo. Los futuros del café Arábica aumentaron casi un 10% en tan solo dos sesiones. A primera vista, esta situación puede parecer contradictoria, dadas las previsiones tan optimistas sobre la cosecha en Brasil. Para comprender por qué los precios están subiendo a pesar de la promesa de cosechas récord, es necesario analizar el mercado desde la perspectiva de lo que está ocurriendo «aquí y ahora», y no de lo que sucederá dentro de unos meses.

Evolución de los precios de las materias primas durante el último mes

Fuente: XTB.

El café está registrando un crecimiento muy fuerte en los últimos 30 días.

¿Qué ocurre con las cosechas récord de café en Brasil?

Las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre una cosecha masiva de café en Brasil (más de 70 millones de sacos) siguen siendo válidas, pero los fundamentos del mercado a largo plazo son una cosa y la disponibilidad física de la materia prima en un momento determinado es otra muy distinta. El principal responsable de las actuales subidas es el clima, que está retrasando de forma significativa la recolección y podría indicar que las previsiones anteriores eran demasiado optimistas. Aunque el USDA estima una producción cercana a los 70 millones de sacos de café en Brasil, las evaluaciones de otras instituciones, entre ellas la brasileña CONAB, siguen siendo considerablemente más bajas.

En Minas Gerais, la principal región productora de café Arábica de Brasil, cayeron algo más de 32 mm de lluvia en una sola semana, lo que equivale al 2.700 % de la media histórica para este periodo. Estas intensas precipitaciones están causando enormes dificultades a los agricultores, no solo para recoger la cosecha, sino también para secar y transportar los granos. Aunque sobre el papel la oferta potencial es muy elevada, ese café todavía no ha llegado al mercado. Además, los analistas señalan que, aunque la cantidad de café pueda ser suficiente, los productores tendrán problemas relacionados con la calidad de los granos.

A pesar de que Brasil es el mayor productor mundial de café y de que su café puede entregarse en la bolsa ICE, la falta de cosechas de alta calidad podría impedir que aumenten las ya reducidas existencias de la ICE, incluso en un contexto de cosechas récord.

Colapso de las existencias: los inventarios de café, cerca de sus niveles más bajos desde los años noventa

Los retrasos en las entregas desde Brasil están afectando al mercado en el peor momento posible, cuando los almacenes de la bolsa se encuentran prácticamente vacíos. Las existencias certificadas de café Arábica supervisadas por la ICE están disminuyendo de forma drástica y recientemente registraron la mayor caída diaria (del 5,9 %) desde comienzos de 2025. A lo largo de 25 sesiones bursátiles consecutivas, estas existencias se redujeron en un total de hasta un 26 %.

Según los datos históricos y la evolución de los inventarios, el nivel de reservas se está acercando a mínimos críticos que no se veían desde finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 (actualmente por debajo del umbral de 300.000 sacos).

Además, la situación de la oferta se ve agravada por las tensiones en el mar Rojo. El aumento del tiempo de tránsito de los buques, el encarecimiento de los costes de transporte y la necesidad de que las empresas logísticas mantengan mayores niveles de inventario están provocando importantes retrasos en las entregas a los mercados consumidores.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las existencias de café supervisadas por ICE cayeron hasta sus niveles más bajos desde el cambio de 2023 a 2024, que a su vez son los más bajos desde la década de 1990. Todo ello está ocurriendo a pesar de las cosechas récord previstas en Brasil.

¿Constituye esto ya un cambio hacia una tendencia alcista?

El fuerte aumento actual de los precios se debe en gran medida a un efecto de pánico a corto plazo por la oferta. Sin embargo, al mismo tiempo, dadas las impredecibles condiciones meteorológicas, no puede descartarse un escenario en el que las actuales subidas acaben llevando los precios a nuevos máximos históricos.

El fenómeno meteorológico de El Niño, de intensidad excepcional, suele provocar lluvias excesivas en Sudamérica y sequías en el sudeste asiático. Esto podría favorecer potencialmente los cultivos de café en Brasil, pero también empeorar la logística y afectar de forma significativa al suministro en Asia.

No obstante, el mercado considera que el abastecimiento no supondrá un problema en el futuro. Así lo demuestra la propia estructura del mercado de futuros.

La diferencia de precio (spread) entre los contratos de septiembre y diciembre se ha ampliado hasta un nivel récord de más de 24 centavos por libra, lo que refleja un marcado fenómeno de backwardation. Los tostadores y compradores están dispuestos a pagar una elevada prima por recibir café de forma inmediata, ya que temen que las existencias en los almacenes puedan agotarse en cualquier momento. En cambio, los contratos con vencimientos en años posteriores muestran precios considerablemente más bajos.

Fuente: Bloomberg Finance LP