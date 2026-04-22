Aumento de inventarios de crudo sorprende al mercado pese a fuertes caídas en productos refinados

La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) publicó su informe semanal de petróleo, mostrando un panorama mixto, pero con un titular bajista para los precios del crudo. Los inventarios comerciales de crudo aumentaron en 1.925K barriles, desafiando con fuerza las expectativas del mercado, que apuntaban a una caída de 1.200K barriles. Este resultado contrasta significativamente con los datos del API publicados el día anterior, que sugerían una fuerte caída de 4,4 millones de barriles.

Datos clave:

Crudo: +1.925K barriles (Esperado: -1.200K)

Gasolina: -4.570K barriles (Esperado: -1.494K)

Destilados: -3.427K barriles (Esperado: -2.458K)

Si bien el aumento de inventarios de crudo es la principal sorpresa, los inventarios totales se mantienen solo ligeramente por encima del promedio estacional de cinco años. Cabe destacar que el Departamento de Energía (DOE) ha continuado liberando barriles desde la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para mantener la estabilidad del mercado, aunque el ritmo actual de estas liberaciones es considerablemente más lento que la intervención agresiva observada en 2022.

El titular bajista del crudo fue parcialmente compensado por datos muy alcistas en productos refinados. Las fuertes caídas en gasolina y destilados (ambas significativamente mayores a lo esperado) indican que la demanda subyacente en EE.UU. sigue siendo resiliente, pese a los altos precios y las tensiones geopolíticas.

El WTI registró un movimiento limitado tras la publicación del informe. El precio se mantiene cerca del máximo del día, ligeramente por debajo de los 92 dólares por barril. La resistencia clave para el benchmark se ubica en torno a los 94 dólares por barril, cercana al retroceso de 38,2% de Fibonacci.

Más allá de los datos de inventarios, el mercado también está reaccionando a cambios en el frente geopolítico. El presidente Donald Trump señaló que las conversaciones diplomáticas con Irán podrían reanudarse tan pronto como este viernes. Esta posibilidad de un avance diplomático está llevando a los operadores a reducir la prima de riesgo geopolítico, incluso cuando el bloqueo naval a los puertos iraníes sigue vigente.

Por ahora, el mercado se mantiene equilibrando una demanda interna sólida de combustibles con la expectativa de una posible resolución del conflicto en Medio Oriente.