¿Podemos esperar caídas en el precio del petróleo?

Los precios del petróleo han vuelto a sufrir fuertes caídas en reacción a los anuncios de Donald Trump. En primer lugar, canceló los ataques previstos contra Irán que debían tener lugar anoche y, en segundo lugar, indicó que el acuerdo con Irán está prácticamente cerrado y podría firmarse en Europa en un futuro próximo. El crudo Brent cayó por debajo de los 90 dólares por barril y, tras el vencimiento (rollover) de los futuros del crudo WTI, las cotizaciones apuntan a un nivel por debajo de los 85 dólares por barril.

Excluyendo el impacto de los vencimientos de los futuros, los precios del petróleo ya están solo un 25% por encima de los niveles del inicio del conflicto. Las situaciones de 1990 y 2022 apuntan hacia nuevas caídas, aunque conviene recordar que el estrecho de Ormuz sigue cerrado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El efecto déjà vu o la cautela

Aunque la reacción de los precios es brusca, la historia nos enseña a mantener una profunda moderación. Conviene recordar los hechos:

Promesas pasadas: El presidente estadounidense ha afirmado ya docenas de veces en el pasado que un acuerdo con Irán estaba al alcance de la mano, pero hasta ahora ninguno se ha materializado. Además, a pesar de los intentos, el número de barcos que cruzan el estrecho ha caído incluso en comparación con la situación en la que teníamos operaciones militares reales.

El presidente estadounidense ha afirmado ya docenas de veces en el pasado que un acuerdo con Irán estaba al alcance de la mano, pero hasta ahora ninguno se ha materializado. Además, a pesar de los intentos, el número de barcos que cruzan el estrecho ha caído incluso en comparación con la situación en la que teníamos operaciones militares reales. Escepticismo: Teherán está frenando eficazmente el entusiasmo al afirmar que aún no se ha llegado a conclusiones finales, y las agencias de noticias locales informan de que el texto del acuerdo no ha sido aprobado oficialmente. Se dice que el acuerdo potencial tendría la forma de un memorando que asumiría, entre otras cosas, un alto el fuego de 60 días y el levantamiento del bloqueo naval a cambio de volver a las conversaciones nucleares

Como se puede observar, en abril y marzo pasaron más barcos por el estrecho de Ormuz que ahora, aunque cabe señalar que una gran parte de ellos podrían proceder de Irán. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El mercado cree en un compromiso: caen los spreads y la curva

No obstante, los inversores parecen creer firmemente en un escenario positivo esta vez. Como indican las voces de Wall Street, existe una creciente convicción de que ambas partes simplemente tienen demasiado que perder en caso de que las conversaciones fracasen, y una ruptura total de las negociaciones ha dejado de percibirse como el rumbo más probable de los acontecimientos.

A la luz de estos informes, observamos un comportamiento clásico en el mercado de futuros que implica una desescalada:

Aplanamiento de la curva de futuros: El mercado está descontando con fuerza la prima de riesgo derivada de la guerra, lo que presiona a la baja los contratos de corto plazo y reduce las diferencias de precio entre los distintos vencimientos, aplanando así toda la curva.

El mercado está descontando con fuerza la prima de riesgo derivada de la guerra, lo que presiona a la baja los contratos de corto plazo y reduce las diferencias de precio entre los distintos vencimientos, aplanando así toda la curva. Caída de los diferenciales de calendario: La perspectiva de una apertura inminente del estrecho de Ormuz sin costes adicionales significa que las preocupaciones del mercado sobre la disponibilidad inmediata de la materia prima se están debilitando. La prima por entrega inmediata está cayendo con fuerza junto con la liquidación de las series más cercanas de julio y agosto.

Los spreads han caído a niveles del inicio del conflicto. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Obstáculos técnicos y físicos

Incluso si se firman los documentos, la vuelta a la normalidad física total llevará meses. Además, un estrecho cerrado con éxito genera el riesgo de volver a una escalada similar si ambas partes vuelven a enfrentarse. Por otra parte, la necesidad de limpiar de minas el estrecho de Ormuz, reparar la infraestructura energética tras los ataques con drones y el tiempo necesario para restablecer la producción paralizada se interponen en el camino. Curiosamente, este proceso de desescalada coincide con un mercado al contado muy ajustado. Los inventarios están cayendo claramente. Aunque a nivel mundial se mantienen en niveles altos, en algunos puntos, como Singapur o incluso en la terminal de Cushing, las existencias son extremadamente bajas y apuntan a posibles problemas en las próximas semanas si no se restablecen los suministros normales.

Gráfico del petróleo en velas diarias