Avance de los resultados de ServiceNow

ServiceNow es una de las compañías que, aunque procede directamente del tradicional sector del software corporativo SaaS, actualmente avanza con paso firme a la vanguardia de los pioneros de la industria de la inteligencia artificial.

Pioneros que no ofrecen modelos de IA ni capacidad de computación, sino soluciones empresariales para las que precisamente fueron creados esos modelos.

ServiceNow ya ha caído cerca de un 50% desde sus máximos de mediados de 2024, a pesar de que durante el mismo periodo la compañía ha registrado un crecimiento de beneficios interanual de más de dos dígitos, y nada apunta a que esta tendencia vaya a cambiar próximamente.

Este sentimiento persistentemente negativo resulta difícil de considerar completamente racional, aunque sigue estando parcialmente anclado en los procesos de mercado y en los modelos de valoración.

Actualmente, el mercado asume que las compañías de software y SaaS serán absorbidas o eliminadas de alguna forma “por la IA”. Como consecuencia, su valor objetivo se aproxima a cero, aunque los resultados financieros muestran una realidad completamente distinta.

Dejando a un lado la racionalidad y la viabilidad de este escenario, ServiceNow es una compañía cuyo modelo de negocio está estrechamente integrado con la inteligencia artificial y construido sobre ella, no un “dinosaurio” a la espera de que alguien replique sus soluciones a una fracción de su precio.

De cara a la próxima presentación de resultados, hay una pregunta clave que debe plantearse, porque su respuesta será relevante para todo el sector, no solo para una compañía concreta. La pregunta es:

¿Qué tiene que mostrar la compañía para convencer al mercado de que la caída de sus acciones ha sido un error?

Las expectativas son extremadamente exigentes y el margen de error es muy reducido. Superar las previsiones de ingresos y beneficios no será suficiente.

Superar el consenso de 3.920 millones de dólares de ingresos y un BPA ajustado de aproximadamente 8,6 dólares será simplemente el punto de partida, no una prueba de la tesis alcista sobre la compañía.

Los indicadores clave serán el cRPO y el RPO (ingresos contratados pendientes de reconocimiento a corto y largo plazo).

Estas métricas permitirán a los inversores evaluar no solo la rentabilidad a corto plazo, sino también la calidad del crecimiento, mucho mejor que los ingresos actuales o incluso la cartera de pedidos.

El cRPO debería mostrar un crecimiento cercano al 20% interanual. Si ese crecimiento se sitúa por debajo de esa cifra, deterioraría significativamente el valor objetivo (terminal) de la compañía, que ya se encuentra bajo presión.

En resumen, la compañía debe demostrar al mercado que es el líder de la “capa de orquestación” de los agentes de IA en las empresas, y no simplemente una compañía de SaaS. Esto será determinante para la valoración de la compañía.

Sin embargo, los resultados de ServiceNow no solo son importantes para la propia empresa o incluso para todo el sector SaaS. También serán una prueba de fuego para toda la revolución de la inteligencia artificial.

El éxito o el fracaso mostrará si la IA deja de ser una promesa y se convierte en una solución realmente integrada dentro de las empresas.

Precio de la acción de ServiceNow

Fuente: xStation5

El gráfico diario muestra el precio atrapado en un estrecho rectángulo entre 84 y 125 dólares, sin que el cierre actual, en torno a los 102 dólares, ofrezca una dirección clara. Esta "zona muerta" de alto volumen implica que tanto alcistas como bajistas están expuestos a un riesgo de caída hasta que una ruptura decisiva marque la siguiente tendencia.