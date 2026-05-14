¿Ayudará Xi Jinping a reabrir el Estrecho de Ormuz? The NYT revela detalles sorprendentes sobre los ataques de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos contra Irán

Conclusiones clave Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos habrían atacado directamente a Irán por primera vez, según The New York Times.

Xi Jinping expresó disposición para ayudar a mantener abierto el Estrecho de Ormuz y aseguró que China no enviará equipamiento militar a Irán.

y aseguró que China no enviará equipamiento militar a Irán. El dólar y los mercados bursátiles suben ante las expectativas de desescalada y reapertura de una ruta clave para el petróleo global.

Según reportes de The New York Times, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques encubiertos en territorio iraní como represalia por ofensivas dirigidas contra ambas monarquías durante el actual conflicto en Medio Oriente. Esta es la primera vez en la historia que ambos países atacan directamente a Irán, lo que señala un cambio claro en el equilibrio de poder regional. Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció que el líder chino Xi Jinping declaró su disposición a ayudar a mantener abierto el Estrecho de Ormuz y aseguró que Beijing no suministrará equipamiento militar a Teherán. El dólar estadounidense se está fortaleciendo tras estas declaraciones, mientras que los principales índices bursátiles extienden sus ganancias, impulsados por las expectativas de una desescalada del conflicto y la reapertura de una ruta petrolera clave responsable de alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.